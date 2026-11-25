Les Canaries ont activé mercredi leur plan régional de protection civile à El Hierro. Après plus de 2 000 arrivées mardi sur l’île, le dispositif doit permettre de renforcer les soins et l’accueil temporaire. Le président de l’archipel demande une réunion urgente à Bruxelles.

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Le gouvernement des Canaries a déclaré mercredi 25 novembre l’urgence de niveau 2 à El Hierro, à partir de 15 h, heure locale. La décision intervient après l’arrivée par mer de plus de 2 000 personnes sur cette île en une seule journée, mardi, selon l’exécutif régional. Le plan doit permettre de renforcer les soins et l’accueil à mesure que les besoins sont recensés.

La région peut mobiliser des moyens supplémentaires

L’arrêté concerne El Hierro, pas l’ensemble de l’archipel. Il active le plan territorial de protection civile des Canaries. La région peut mobiliser ses moyens sanitaires, sociaux et logistiques et les coordonner avec le Cabildo, l’autorité de l’île, les communes et les autres administrations compétentes. Le texte prévoit notamment la possibilité d’ouvrir des espaces d’accueil temporaire. Il ne précise ni combien de places seront créées ni à quelle date.

Le renfort sanitaire avait déjà commencé à faire l’objet de décisions avant mercredi. Le 17 novembre, le président régional Fernando Clavijo avait annoncé la mise en place d’un hôpital de campagne à El Hierro. L’activation du plan mercredi porte sur la coordination et la mobilisation de moyens supplémentaires, au-delà de ce seul dispositif médical.

Le chiffre d’El Hierro ne mesure pas toutes les arrivées de l’archipel

Le chiffre de plus de 2 000 personnes avancé par le gouvernement régional concerne le mardi 24 novembre sur El Hierro. Dans son courrier à Bruxelles, l’exécutif situe à plus de 16 000 les arrivées sur toutes les îles depuis le début de novembre. Ce deuxième total couvre un périmètre et une période différents.

Le ministère espagnol de l’Intérieur avait pour sa part recensé, dans son bilan provisoire clos au 15 novembre, 24 364 arrivées par mer dans l’archipel depuis le 1er janvier. Ce relevé s’arrête avant les débarquements de cette semaine : il ne donne pas le total annuel à la date du 25 novembre.

Fernando Clavijo demande une réunion à Bruxelles

Le président canarien a écrit mercredi à Ursula von der Leyen pour demander une réunion urgente et des moyens européens. L’Espagne et l’archipel avaient déjà discuté de renforts sanitaires, des secours en mer et des transferts vers d’autres structures d’accueil. La demande adressée à la Commission européenne ne vaut pas décision de financement. Le plan régional, lui, est entré en vigueur mercredi et doit rester actif tant que la situation nécessite des moyens extraordinaires.

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