Pour sa première visite en Ukraine comme premier ministre hongrois, Péter Magyar a discuté avec Volodymyr Zelensky des livraisons d’énergie, des liaisons transfrontalières et des droits de la minorité hongroise. Budapest maintient ses réserves sur le financement européen de Kyiv.

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Le premier ministre hongrois Péter Magyar a rencontré mardi 24 novembre le président ukrainien Volodymyr Zelensky en Transcarpatie, lors de sa première visite en Ukraine depuis son arrivée à la tête du gouvernement. Les deux dirigeants ont annoncé qu’ils poursuivraient ensemble plusieurs projets de transport et d’énergie. Budapest demande en parallèle d’accélérer les garanties scolaires promises à la minorité hongroise d’Ukraine.

Les deux hommes ont commencé leur déplacement à Oujhorod, où ils ont rendu hommage aux soldats morts dans la guerre, puis ont tenu une conférence de presse à Berehove, ville appelée Beregszász en hongrois. Ils y ont visité le lycée Kossuth Lajos et un hôpital dont un nouveau bâtiment a ouvert en octobre. Selon Budapest, la rénovation de l’établissement a bénéficié du soutien des deux États.

Le gaz et le rail : des projets à mettre en œuvre

La présidence ukrainienne cite parmi les discussions des livraisons de gaz et de gazole à l’Ukraine ainsi qu’un recours accru des entreprises hongroises aux installations ukrainiennes de stockage de gaz. Il s’agit de deux volets distincts : l’un porte sur les approvisionnements ukrainiens, l’autre sur un service de stockage dont pourraient bénéficier les opérateurs hongrois. Budapest souhaite associer les entreprises du secteur à la préparation de cette coopération. Les communiqués ne précisent ni volumes ni prix.

Les dirigeants ont aussi abordé la remise en état de postes-frontières, l’ouverture de nouveaux points de passage et la création de liaisons ferroviaires directes sur de nouveaux itinéraires. Kyiv affirme que les équipes des deux pays ont reçu instruction de préparer la mise en œuvre. Aucun calendrier d’ouverture ni itinéraire détaillé n’a été rendu public à l’issue de la rencontre.

Budapest veut accélérer les garanties scolaires

Le gouvernement hongrois rappelle l’accord en dix points conclu plus tôt dans l’année au sujet des droits de la minorité hongroise d’Ukraine. Péter Magyar a demandé que les engagements sur l’usage de la langue et sur l’enseignement soient mis en œuvre plus vite. D’après le compte rendu hongrois, Kyiv étudie la possibilité de rendre effectives d’ici au 30 juin 2027 certaines garanties relatives à l’enseignement dans la langue maternelle. Il s’agit d’un objectif évoqué pendant la visite, non d’une mesure déjà entrée en vigueur.

Budapest distingue par ailleurs les dons déjà apportés, estimés par le gouvernement à environ un milliard de forints et comprenant notamment du matériel médical, des médicaments et des générateurs, d’un nouveau programme également doté d’un milliard de forints pour la santé, l’éducation et la culture de la communauté hongroise de Transcarpatie.

Le désaccord sur le budget européen demeure

Péter Magyar a condamné l’agression russe et s’est dit prêt à fournir une aide humanitaire dans les domaines médical et énergétique. Il a toutefois rejeté l’idée de lier le prochain budget septennal de l’Union au financement de l’Ukraine. Il estime également que Kyiv doit suivre les mêmes étapes d’adhésion que les autres pays candidats. La visite fixe donc des chantiers bilatéraux précis, sans annonce d’un changement de position hongrois sur ces deux dossiers européens.

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