La Commission européenne a présenté mercredi à Strasbourg un projet de règlement sur le quantique. Il prévoit un fonds d’investissement, des équipements partagés et de nouvelles règles de sécurité pour certains marchés publics. Aucun budget n’est fixé à ce stade.

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La Commission européenne a présenté mercredi 25 novembre à Strasbourg son projet de règlement sur les technologies quantiques. La vice-présidente exécutive Henna Virkkunen a défendu deux chantiers : aider les entreprises européennes à produire à plus grande échelle et préparer les administrations à une évolution des risques informatiques.

Des équipements trop coûteux pour être dupliqués partout

Le projet prévoit de rapprocher les programmes nationaux et européens plutôt que de multiplier les infrastructures concurrentes. Un réseau relierait les laboratoires et les universités. Une plateforme commune aiderait les chercheurs et les entreprises à accéder à des simulateurs et à des ordinateurs quantiques, selon les règles d’accès des infrastructures concernées.

Bruxelles propose aussi que chaque État membre dispose d’au moins un centre de compétences et d’accélération. Un organisme existant pourrait remplir cette fonction et plusieurs pays pourraient monter un centre commun. Pour une jeune entreprise, le dispositif servirait notamment à trouver un site d’essai, des compétences techniques ou un premier acheteur public sans devoir financer seule ces moyens.

Un fonds public-privé qui entrerait au capital

Le projet autoriserait la Commission à préparer un fonds de capital pour les technologies souveraines. L’Union pourrait y prendre une participation aux côtés des États membres et d’investisseurs publics ou privés. Le véhicule investirait au capital d’entreprises et de projets industriels, plutôt que de leur accorder uniquement des subventions. Le quantique ne serait pas son seul domaine : les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et la cybersécurité font aussi partie du périmètre envisagé.

La Commission souhaite rendre le fonds opérationnel au début du prochain cadre financier pluriannuel, qui doit couvrir la période 2028–2034. Le texte présenté mercredi ne fixe ni sa dotation ni les contributions de ses futurs investisseurs. Ces montants restent distincts des crédits européens déjà consacrés à la recherche et de ceux du budget annuel 2027 adopté le même jour par le Parlement.

Des règles ciblées pour la commande publique

Le projet limiterait l’accès à certains marchés publics de technologies quantiques aux entreprises sous contrôle européen et aux fournisseurs admissibles au titre des engagements ou mécanismes de coopération internationale. Ce critère porte sur l’accès au marché et la sécurité de l’approvisionnement : il ne revient pas, dans le texte présenté, à exiger que chaque pièce soit fabriquée en Europe.

La proposition prévoit aussi de nouvelles exigences de cryptographie pour certains achats numériques des administrations. Bruxelles propose de les appliquer aux procédures engagées six mois après l’entrée en vigueur du règlement, selon la sensibilité des données et des systèmes. Il s’agit de prévoir des protections qui fonctionneraient sur des ordinateurs classiques, sans imposer un remplacement général des équipements existants. Si aucune solution adaptée n’est disponible au moment d’un achat concerné, l’administration devrait pouvoir documenter sa migration.

Le Parlement européen et le Conseil doivent encore examiner le texte. Le montant des investissements et le périmètre définitif des obligations dépendront de ces décisions.

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