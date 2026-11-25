Une délégation émiratie réunissant l’autorité de l’énergie d’Abou Dhabi, TAQA Transmission et Masdar a été reçue au Grand Sérail. Les échanges ont porté sur la gestion du secteur et la diversification des sources. Aucun contrat ni financement n’a été annoncé.

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Le premier ministre Nawaf Salam a reçu mercredi 25 novembre au Grand Sérail une délégation émiratie conduite par le ministre d’État Saïd ben Moubarak al-Hajeri. Selon la présidence du Conseil libanais, ses interlocuteurs lui ont présenté l’expérience d’Abou Dhabi dans la gestion du secteur électrique, le développement du réseau et la diversification des sources d’énergie.

Le ministère émirati des Affaires étrangères confirme la rencontre à Beyrouth et la composition de la délégation. Ni son communiqué ni celui du Grand Sérail n’annoncent de contrat, de financement ou de chantier. Aucun montant, lieu d’implantation ou calendrier n’a été publié.

Le transport et la production, deux métiers différents

Outre le département de l’énergie d’Abou Dhabi, la délégation comptait deux entreprises aux fonctions distinctes. TAQA Transmission exploite des infrastructures de transport d’électricité et d’eau. Masdar développe et finance des projets d’énergies renouvelables. Cette composition distingue deux questions pour le Liban : comment produire davantage d’électricité et comment acheminer cette production jusqu’aux réseaux de distribution. Leur présence à la réunion ne vaut pas sélection comme prestataires.

Cette distinction importe pour une installation solaire ou éolienne. La capacité annoncée d’une centrale dit ce qu’elle peut produire dans certaines conditions. Pour valoriser effectivement cette production, il faut aussi que le réseau puisse recevoir et transporter l’électricité. Une politique concentrée sur les centrales et une politique de renforcement des lignes ne répondent donc pas au même problème.

Le Liban a déjà un programme de renforcement du réseau

Le programme de la Banque mondiale approuvé en octobre 2024 constitue un dossier séparé. Son prêt de 250 millions de dollars vise les renouvelables et le renforcement du système électrique libanais. Selon les documents du ministère de l’Énergie et de la Banque mondiale, 220 millions sont affectés aux investissements d’Électricité du Liban et 30 millions à ceux de l’Office national du Litani. Il s’agit d’affectations prévues, pas d’un bilan des sommes dépensées, et elles ne proviennent pas de la délégation reçue mercredi.

La réunion documente un échange entre gouvernements et opérateurs. Pour établir qu’il a débouché sur un projet au Liban, il faudra un périmètre précis, une procédure de choix, un financement et des conditions de raccordement ou d’achat de l’électricité. Les deux communiqués ne publient aucun de ces éléments.

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