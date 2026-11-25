La coalition dirigée par l’Arabie saoudite annonce avoir intercepté quatre drones à Ras Tanura mercredi. Les Houthis affirment qu’un incendie s’est déclaré à la raffinerie, sans confirmation indépendante ni interruption de production établie.

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Les Houthis ont revendiqué mercredi 25 novembre une attaque contre la raffinerie de Ras Tanura, dans l’est de l’Arabie saoudite. Le porte-parole de la coalition dirigée par Riyad, Turki al-Maliki, a annoncé que la défense aérienne avait intercepté et détruit quatre drones dans le secteur. Les deux parties ne donnent pas le même récit des conséquences.

Un incendie revendiqué, pas d’arrêt confirmé

Yahya Saree, porte-parole militaire des Houthis, a affirmé que la raffinerie avait été atteinte et qu’un incendie s’était déclaré. Du côté saoudien, le communiqué fait état de chutes de débris après les interceptions et d’aucun blessé selon l’évaluation initiale. Cette communication ne donne pas de bilan détaillé de l’état des installations. Un incendie sur le site et un éventuel arrêt de la production n’ont pas été confirmés de manière indépendante.

Le mouvement a aussi revendiqué mercredi l’attaque du quartier financier de Riyad survenue la veille. La défense civile saoudienne a fait état de onze blessés dans la capitale. Ce bilan concerne Riyad, pas Ras Tanura. Les dégâts signalés dans le quartier financier ne renseignent pas sur l’état de la raffinerie.

Ce que signifierait un arrêt du raffinage

Selon le dernier rapport annuel de Saudi Aramco, la raffinerie de Ras Tanura peut traiter 550 000 barils par jour. Ce chiffre désigne la capacité de transformation du site, pas le volume effectivement traité mercredi ni un volume de production perdu. Le raffinage transforme le brut en produits tels que le gazole ou l’essence. Une réduction du raffinage ne constitue donc pas, en soi, une interruption des exportations de pétrole brut.

Les deux épisodes saoudiens surviennent alors que les affrontements se poursuivent au Yémen, notamment autour de Hodeïda. Pour mesurer les conséquences de l’incident sur l’approvisionnement, les informations déterminantes restent le fonctionnement de la raffinerie et les volumes effectivement livrés. Ni le communiqué saoudien sur l’interception ni la revendication houthie ne les établissent.

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