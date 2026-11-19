Deux personnes sont mortes le 18 novembre dans un puits recueillant les résidus d’une huilerie de Souk el-Khan, dans le caza de Hasbaya. La Défense civile et la Croix-Rouge ont retiré les corps. Les circonstances précises de leur chute ne sont pas établies dans les informations disponibles à ce stade.

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Deux personnes sont mortes mercredi 18 novembre dans une huilerie de Souk el-Khan, dans le caza de Hasbaya, au sud du Liban. Elles se trouvaient dans un puits destiné à recueillir les résidus issus du pressage des olives, selon les informations concordantes de la presse libanaise.

Deux corps retirés du puits à Souk el-Khan

La Défense civile et la Croix-Rouge libanaise sont intervenues sur place. Dans un communiqué relayé par la presse, la Défense civile indique que ses équipes ont retiré les deux corps, en coopération avec la Croix-Rouge.

Les premières informations diffusées mercredi soir faisaient état d’une opération de récupération encore en cours. Le communiqué rapporté ensuite confirme le décès des deux personnes. Il mentionne leur chute dans le puits, sans détailler les circonstances qui l’ont précédée.

Aucun élément vérifié ne permet à ce stade d’expliquer pourquoi les victimes se sont retrouvées dans cette installation.

Illustration : huile d’olive au musée du savon de Saïda, photographie d’archive. Cette image ne représente pas le lieu de l’accident. © François el Bacha / Libnanews.

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