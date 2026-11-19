Environ 825 000 personnes déclarent une origine libanaise dans une catégorie précise de l’enquête américaine de 2024, selon Pew. Ce total ne mesure ni les départs récents du Liban ni les ressortissants libanais aux États-Unis. Origine, ascendance et lieu de naissance décrivent des populations différentes qu’il faut éviter de confondre.

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Le chiffre est imposant, mais son sens est précis : environ 825 000 personnes ont déclaré une origine libanaise dans les réponses exploitées par le Pew Research Center aux États-Unis. Publiée le 2 novembre, son analyse repose sur l’American Community Survey de 2024. Elle ne mesure ni les départs récents du Liban ni le nombre de ressortissants libanais installés outre-Atlantique.

Une origine déclarée, pas un passeport

Le total figure dans une ventilation des origines moyen-orientales et nord-africaines déclarées dans la question américaine sur la race. La catégorie libanaise y est comptée seule ou en combinaison avec d’autres réponses. Une personne peut ainsi appartenir à plusieurs groupes : additionner les lignes du tableau ne fournit pas mécaniquement une population distincte.

Cette précision change la lecture du chiffre. Une origine familiale peut être déclarée par une personne née aux États-Unis. À l’inverse, le lieu de naissance ne décrit pas à lui seul toutes les appartenances d’une personne. Le tableau ne permet donc pas de transformer les 825 000 personnes en autant d’immigrants nés au Liban, ni de dater leur arrivée.

Plusieurs instruments de mesure

La méthodologie de Pew distingue les données détaillées sur l’origine inscrite dans la question raciale des réponses à la question sur l’ascendance. Pour ses estimations plus larges, le centre mobilise aussi le pays de naissance, la langue et les relations familiales. Ces variables ne sont pas interchangeables : elles répondent à des questions différentes sur la population.

Le Bureau américain du recensement définit l’ascendance comme les racines, l’héritage ou l’origine ethnique d’une personne ou de ses ancêtres. Elle n’indique pas nécessairement le lieu de naissance de l’intéressé ou de ses parents. L’enquête ne mesure pas non plus l’intensité de l’attachement à cette origine ; seules les deux premières ascendances déclarées sont retenues dans le traitement correspondant.

Ce que ce nombre dit de la diaspora

Pour le Liban, cette mesure éclaire une population d’origine libanaise, pas un registre consulaire. Elle ne renseigne directement ni la nationalité, ni l’inscription électorale, ni les transferts d’argent, ni les intentions de retour. Ces dimensions demanderaient d’autres données. Le chiffre décrit la persistance d’une identification libanaise dans l’enquête américaine ; il ne permet pas, à lui seul, de chiffrer l’exode provoqué par la crise depuis 2019.

Illustration : Le Capitole des États-Unis en 1997. Illustration géographique d’archives, sans lien avec une décision du Congrès ou les personnes recensées. Architect of the Capitol, domaine public. Photo entière redimensionnée, habillage Libnanews.

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