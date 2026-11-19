Samir Geagea demande aux autorités libanaises d’entendre les responsables militaires et sécuritaires du Hezbollah après les poursuites visant cinq personnes arrêtées dans le Nord. Son communiqué du 19 novembre réclame un élargissement de l’enquête. Il ne constitue pas une décision judiciaire et ne préjuge pas de la culpabilité des personnes.

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Samir Geagea a demandé jeudi 19 novembre que l’enquête sur les cinq personnes arrêtées dans le nord du Liban s’étende aux responsables militaires et sécuritaires du Hezbollah. Le chef des Forces libanaises réclame leur audition. Son communiqué constitue une demande politique, et non l’annonce d’une convocation décidée par la justice.

Geagea réclame des auditions au-delà des cinq arrêtés

Dans son texte, Samir Geagea revient sur les poursuites visant cinq personnes arrêtées dans un secteur isolé entre Bcharré, le Koura et Batroun. Il rapporte que le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire leur reproche la constitution d’un groupe armé, le recrutement de membres, leur équipement et leur approvisionnement en armes.

Le dirigeant des Forces libanaises demande aux autorités de poursuivre les investigations au-delà des personnes interpellées. Selon son raisonnement, celles-ci appartiendraient à une organisation plus large, dont les responsables devraient être entendus. Il accuse les autorités de faire preuve de complaisance et les appelle à changer d’attitude.

Des affirmations attribuées au chef des Forces libanaises

Pour étayer sa demande, Geagea affirme que les cinq personnes ont reconnu leur appartenance au Hezbollah. Il soutient également que des responsables du parti ont confirmé cette appartenance et demandé leur libération. Ces affirmations figurent dans son communiqué ; elles ne sont pas présentées ici comme des constatations établies par un jugement.

Geagea en déduit que l’affaire ne saurait se limiter à un groupe constitué de cinq individus. Il met en cause les responsables des structures militaires et sécuritaires du Hezbollah et leur attribue la responsabilité des activités reprochées. Cette mise en cause reste celle d’un responsable politique.

Les personnes poursuivies bénéficient de la présomption d’innocence. L’existence de poursuites ne vaut ni condamnation ni preuve de la responsabilité des dirigeants que Geagea souhaite voir entendus. Son intervention appelle à élargir l’enquête ; le communiqué ne fournit pas de décision judiciaire ordonnant ces auditions.

Photographie d’archives : Samir Geagea lors du lancement de la campagne électorale, le 14 mars 2022. Archives Libnanews. Cette image ne représente pas une audience judiciaire.

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