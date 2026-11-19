Nabih Berri rejette une zone tampon au Sud-Liban dans son message pour le 83e anniversaire de l’Indépendance. Il réclame le retrait israélien, le retour des habitants et la reconstruction. Le président du Parlement appelle aussi à soutenir l’armée et à cesser les campagnes qui mettent en cause son rôle national.

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Nabih Berri a réaffirmé, jeudi 19 novembre 2026, son refus de voir le Sud-Liban devenir une zone tampon. Dans un message adressé aux Libanais avant le 83e anniversaire de l’Indépendance, le président de la Chambre demande aussi de soutenir l’armée et de cesser les campagnes mettant en cause son rôle.

Le texte, diffusé par son bureau de presse, lie l’achèvement de l’indépendance au départ des forces israéliennes des territoires libanais. À trois jours de la fête nationale du 22 novembre, Nabih Berri appelle à dépasser la seule commémoration. Il souhaite que chaque citoyen fasse de l’indépendance une responsabilité quotidienne, sans la subordonner aux appartenances confessionnelles, partisanes ou régionales.

Nabih Berri refuse une zone tampon au Sud

Le président du Parlement affirme que le Sud doit rester une terre libanaise appartenant à ses habitants. Son refus d’une zone tampon s’inscrit dans un ensemble de demandes : libération des territoires occupés, retour digne des habitants dans leurs villages, reconstruction et libération des prisonniers. Il présente ces objectifs comme un devoir national, et non comme des options concurrentes.

Berri estime que l’indépendance restera menacée et inachevée tant qu’une partie du territoire demeurera sous occupation israélienne. Il invoque les moyens permis par le droit international pour obtenir sa libération. Il met également en avant l’unité nationale, qu’il considère comme l’un des principaux atouts du Liban. Renoncer à ces responsabilités reviendrait, selon lui, à affaiblir la souveraineté.

Des moyens pour l’armée, plutôt que des attaques contre elle

Une autre partie du message porte sur l’institution militaire. Berri défend le rôle du commandement, des officiers, des sous-officiers et des soldats dans la protection de l’indépendance. Il demande que l’armée dispose des ressources nécessaires pour exercer ses missions sur l’ensemble du territoire.

Il rejette les campagnes qui dénigrent son action ou mettent en doute ses sacrifices. Le président de la Chambre rapproche ces attaques des campagnes israéliennes contre l’institution militaire. Cette appréciation est la sienne : son message ne fournit pas de liste de personnes ou d’organisations auxquelles il imputerait ces campagnes.

Le soutien demandé concerne donc à la fois les capacités de l’armée et sa place dans le débat national. Le texte ne présente toutefois ni enveloppe financière, ni programme d’équipement, ni décision nouvelle de déploiement.

Un hommage aux habitants des villages frontaliers

Berri termine son message en saluant les Libanais résidents et expatriés, les morts et les blessés, ainsi que ceux qui restent dans les villages frontaliers. Il rend aussi hommage à l’armée, aux forces de sécurité et aux soldats de la FINUL.

Il associe cette commémoration aux maisons détruites et à la mémoire des localités du Sud. Le retour des habitants et la reconstruction figurent ainsi explicitement parmi les exigences qu’il adresse aux responsables et aux forces politiques à l’approche du 22 novembre.

Photographie d’archives : banque d’images Libnanews. Cette image ne représente pas la diffusion du message du 19 novembre.

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