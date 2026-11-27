Les autorités sanitaires américaines ont recensé 233 passagers et 35 membres d’équipage malades lors d’une croisière du Caribbean Princess, du 11 au 23 novembre. Leur enquête a identifié le norovirus. Les chiffres couvrent l’ensemble du voyage. Le même navire avait déjà connu un épisode distinct de gastro-entérite au printemps 2026.

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Le norovirus est à l’origine d’un épisode de gastro-entérite à bord du Caribbean Princess, selon les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Lors du voyage du 11 au 23 novembre 2026, 233 passagers et 35 membres d’équipage ont signalé avoir été malades. Les chiffres ont été mis à jour le 24 novembre.

Le navire de Princess Cruises transportait 2 936 passagers et 1 132 membres d’équipage. Les signalements représentent 7,9 % des passagers et 3,1 % de l’équipage. Les symptômes dominants étaient les vomissements et la diarrhée. Les 268 signalements couvrent les douze jours de la croisière : ils ne correspondent ni au nombre de personnes malades à l’arrivée, ni à un décompte de tests positifs individuels.

Une enquête déclenchée avant la fin de la croisière

L’épisode a été signalé le 15 novembre au programme de surveillance sanitaire des navires des CDC, quatre jours après le départ. Princess Cruises et l’équipage ont déclaré avoir isolé des passagers et des membres d’équipage malades, renforcé le nettoyage et la désinfection et recueilli des échantillons pour analyse. Les CDC indiquent avoir mené une enquête sur place. Leur fiche n’attribue pas l’épisode à un repas, à une escale ou à une source précise.

Le programme publie notamment les épisodes où au moins 3 % des passagers ou de l’équipage d’un navire relevant de sa compétence ont signalé des symptômes correspondant à sa définition d’une gastro-entérite aiguë. Il ne recense donc pas tous les cas de gastro-entérite sur tous les paquebots.

Un épisode distinct sur le même navire au printemps

Lors d’une traversée du 28 avril au 11 mai, le même navire avait déjà fait l’objet d’une enquête pour un épisode attribué au norovirus. Les CDC avaient alors recensé 145 passagers malades sur 3 116 et 15 membres d’équipage sur 1 131. Les deux fiches concernent des voyages différents et n’établissent pas de lien entre les épisodes.

Pour les voyageurs, les CDC recommandent de signaler rapidement tout symptôme digestif au service médical du bord et de se laver les mains à l’eau et au savon, notamment après être allé aux toilettes et avant de manger.

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