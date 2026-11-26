Nouvelles frappes dans la Békaa, démenti de Téhéran après l’attaque au Koweït, succession à la BCE et défaite du Liban face au Japon : le point à minuit.

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De nouvelles frappes israéliennes ont été signalées dans la Békaa occidentale jeudi. Au Koweït, la mort de deux techniciens italiens est confirmée, mais Téhéran conteste l’attribution de l’attaque. À Bruxelles, un accord se dessine sur la succession à la BCE, sans décision publiée sur le financement de l’Ukraine.

Vendredi 27 novembre 2026, édition de minuit, heure de Beyrouth.

Liban : nouvelles frappes dans la Békaa occidentale

Des correspondants libanais ont signalé des frappes aériennes jeudi près d’Aïn el-Tineh et dans le secteur de Toumat Niha. L’armée israélienne a revendiqué une frappe à Aïn el-Tineh et affirme avoir visé un site du Hezbollah. La nature du site n’a pas été vérifiée de façon indépendante. Les premiers signalements divergent sur le nombre de frappes, et aucun bilan humain n’a été confirmé.

Au Sud-Liban, des explosions avaient été signalées la nuit précédente à Aadchit al-Qousseir, dans le district de Marjayoun. L’Agence nationale d’information a aussi fait état de tirs d’artillerie jeudi matin autour de Hadatha et de Qabrikha. Ces épisodes sont distincts des bombardements signalés dans la Békaa.

Après la FINUL : Amal écarte une force hors de l’ONU

Le mouvement Amal dit s’opposer à une force multinationale de remplacement qui ne serait pas placée sous l’autorité des Nations unies. Plus tôt dans la journée, après un entretien avec Joseph Aoun, le député Melhem Khalaf a annoncé qu’il demanderait à la présidence de l’Assemblée générale de l’ONU d’intervenir en faveur d’une présence onusienne dans le Sud. Il n’a pas confirmé l’envoi de la lettre. Le mandat actuel de la FINUL s’achève le 31 décembre ; aucune décision du Conseil de sécurité ne désigne encore un dispositif de remplacement.

Koweït : Téhéran dément et propose une enquête

Deux techniciens italiens sont morts et deux autres personnes ont été blessées après une attaque de drones, selon les autorités de Rome et de Koweït. La Défense koweïtienne attribue l’attaque à l’Iran. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, l’a démenti et s’est dit prêt à une enquête conjointe avec le Koweït, selon son homologue italien Antonio Tajani. Aucune commission d’enquête n’a encore été annoncée.

Europe : un accord politique sur la succession à la BCE

Emmanuel Macron a annoncé un consensus en faveur de l’Espagnol Pablo Hernández de Cos pour succéder à Christine Lagarde à la présidence de la Banque centrale européenne. Il a également cité Laurence Boone et Markus Brunnermeier pour deux sièges au directoire. L’accord ne vaut pas nomination : une recommandation et des consultations restent prévues avant la décision du Conseil européen. À Bruxelles, le budget 2028–2034 et la proposition de financement supplémentaire de 45 milliards d’euros pour l’Ukraine en 2027 restent deux dossiers distincts du sommet des 26 et 27 novembre.

Espagne : quatre candidats à trois jours des législatives

Le dernier débat télévisé de la campagne a été fixé jeudi soir à Madrid, avec Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal et Ada Colau. Les élections législatives se tiennent dimanche 29 novembre. Les électeurs renouvellent notamment les 350 sièges du Congrès des députés. La majorité absolue nécessaire au premier vote d’investiture du prochain chef du gouvernement est de 176 députés.

Basket : le Japon bat le Liban de quatre points

Le Japon s’est imposé 86 à 82 à Zouk Mikaël, jeudi, dans les qualifications asiatiques pour la Coupe du monde 2027. Le Liban doit recevoir la Chine dimanche 29 novembre, toujours au complexe Nouhad Nawfal. Le résultat de jeudi ne clôt pas les qualifications.

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