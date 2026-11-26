Des frappes ont été signalées le 26 novembre dans le secteur d’Aïn el-Tineh. Israël revendique une opération ; aucun bilan humain n’a été confirmé.

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De nouvelles frappes aériennes israéliennes ont été signalées jeudi 26 novembre dans la Békaa occidentale, notamment dans le secteur d’Aïn el-Tineh. L’armée israélienne a revendiqué une frappe dans ce secteur. Aucun bilan humain n’avait été confirmé au moment de la publication.

Des explosions signalées dans l’ouest de la vallée

Plusieurs correspondants libanais ont rapporté des explosions aux abords d’Aïn el-Tineh. Les premiers comptes rendus font aussi état de frappes dans le secteur de Toumat Niha. Le nombre de frappes diverge selon ces signalements, qui ne permettent pas d’établir un décompte précis ni l’étendue des dégâts. Il s’agit de la localité de la Békaa occidentale, et non du quartier du même nom à Beyrouth.

Israël revendique la frappe d’Aïn el-Tineh

La porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Ella Waweya, affirme que l’opération visait un site qu’elle attribue au Hezbollah. Cette déclaration ne confirme ni les cibles des autres frappes signalées ni leurs conséquences. La nature du site touché n’a pas été vérifiée indépendamment. Le Centre des opérations d’urgence du ministère libanais de la Santé n’avait pas publié de bilan pour cet épisode à l’heure du bouclage.

Ces bombardements sont distincts de la frappe du 19 novembre à Janta, dans l’est de la Békaa, qu’Israël avait également revendiquée. Ils s’ajoutent aux incidents signalés jeudi dans le Sud-Liban, dont les autorités libanaises n’ont pas non plus publié de bilan consolidé pour la journée.

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