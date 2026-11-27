Le ministère de l’Agriculture appelle les établissements du pays à acheter régulièrement des olives et de l’huile libanaises. Nawaf Salam estime qu’environ 254 000 oliviers ont été touchés dans les zones d’incendie, sans préciser combien ont été détruits.

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Le ministère de l’Agriculture appelle les établissements du pays à acheter régulièrement des olives et de l’huile libanaises. Nawaf Salam estime qu’environ 254 000 oliviers ont été touchés dans les zones d’incendie, sans préciser combien ont été détruits.

Le ministère libanais de l’Agriculture demande aux hôtels, aux restaurants et aux autres établissements touristiques de faire une place régulière aux olives et à l’huile produites au Liban dans leurs approvisionnements. La campagne, annoncée le 23 novembre, vise en particulier à ouvrir des débouchés aux producteurs du Sud pendant la commercialisation de leur récolte. L’appel concerne les achats courants des établissements, et pas seulement la mise en avant du produit lors d’un salon ou d’une dégustation.

Le groupement de la filière a ouvert ses adhésions

Le 14 novembre, au salon HORECA de Beyrouth, le Groupement national de l’olive et de l’huile d’olive libanaises a ouvert ses adhésions et signé un protocole d’entente avec HORECA. Les producteurs, les exploitants de moulins, les transformateurs, les professionnels de la restauration et les acteurs de la commercialisation peuvent notamment y adhérer. Le groupement entend aussi développer les contrôles réguliers en laboratoire et mieux organiser la commercialisation. Sa création s’inscrit dans un travail engagé en 2018 dans le cadre du projet OLIO III, financé par l’Italie.

Le protocole établit un cadre de coopération avec le salon professionnel. L’annonce du ministère ne désigne toutefois aucun hôtel ou restaurant qui se serait déjà engagé à commander un volume précis. Elle ne publie ni budget d’achat ni prix convenu avec les producteurs. Ce sont les commandes effectivement passées, leur fréquence et les prix versés aux fournisseurs qui permettront de mesurer l’effet de la campagne sur les ventes.

Environ 254 000 arbres touchés, selon le Premier ministre

Le 26 novembre, à l’occasion de la Journée mondiale de l’olivier, Nawaf Salam a déclaré qu’environ 254 000 arbres avaient été touchés dans les zones où des incendies se sont déclarés à la suite d’attaques israéliennes, selon lui. Le Grand Sérail n’a publié ni méthode de comptage ni ventilation entre arbres détruits et arbres endommagés. Ce chiffre ne permet donc pas de chiffrer une perte de production ou de revenu.

Le ministère met aussi en avant la provenance des produits et les analyses de qualité. Les vingt échantillons d’huile contrôlés dans le secteur de Nabatiyé, dont le ministère a annoncé la conformité, renseignent sur les lots examinés. Ils ne dressent pas un état des vergers touchés et ne remplacent pas des contrôles sur d’autres lots. Pour les oléiculteurs du Sud, le nombre d’acheteurs et les quantités commandées restent à documenter.

Couverture : oliveraie au Liban. Photographie d’archive mise en ligne en 2008, sans lien avec les dégâts de 2026. Andary / Wikimedia Commons, domaine public ; recadrage et titrage Libnanews.

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