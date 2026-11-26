Eneco Belgique a confirmé le 26 novembre une fuite touchant une partie de sa clientèle. Le fournisseur ne chiffre pas le nombre de clients concernés et recommande de vérifier toute demande de paiement dans My Eneco.

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Eneco Belgique a confirmé le 26 novembre une fuite touchant une partie de sa clientèle. Le fournisseur ne chiffre pas le nombre de clients concernés et recommande de vérifier toute demande de paiement dans My Eneco.

Eneco Belgique a confirmé jeudi 26 novembre que des tiers avaient obtenu des données de certains de ses clients. Alerté par le Centre pour la cybersécurité Belgique, le fournisseur dit avoir corrigé le problème de sécurité et annoncé l’envoi de notifications individuelles. Il n’a pas indiqué combien de personnes ou de contrats étaient concernés.

Des coordonnées bancaires et des références de contrat

Parmi les informations dérobées, Eneco cite le numéro de client, l’adresse, l’IBAN, le code BIC de la banque et le code EAN, qui identifie le raccordement à l’électricité ou au gaz et figure sur la facture. D’après les éléments dont dispose l’entreprise, aucun nom, aucune adresse électronique et aucun mot de passe n’ont été obtenus lors de cet incident.

Le fournisseur précise que certains clients ont reçu un courriel de réinitialisation authentique sans l’avoir demandé. Ce courriel n’exige aucune action. Pour consulter son compte, Eneco recommande de passer directement par l’application ou par l’espace client My Eneco, sans ouvrir le lien d’un message inattendu.

Vérifier les factures dans l’espace client

Le fournisseur avertit qu’un numéro de contrat ou un IBAN peut rendre une demande frauduleuse plus crédible. Une facture inattendue, un avis de changement de fournisseur ou une demande de paiement doivent être vérifiés dans My Eneco avant toute démarche. En cas d’appel, l’entreprise recommande de rappeler son service clientèle par le numéro figurant sur son site, sans transmettre de mot de passe ni de code de validation. Si un mouvement bancaire est suspect, il faut contacter sa banque.

Eneco indique que le problème de sécurité est résolu, mais que les informations dérobées peuvent encore circuler. L’avis publié jeudi ne donne pas de bilan de fraude constatée ni de nombre définitif de clients concernés.

Couverture : photographie d’illustration d’un compteur, sans lien avec l’incident. Editor abcdef / Wikimedia Commons, CC0 ; recadrage et titrage Libnanews.

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