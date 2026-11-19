Pour 403 centres de données américains, une étude estime la consommation électrique à environ 82 térawattheures entre mai 2024 et avril 2025. Les émissions attribuées atteignent 25,7 millions de tonnes de CO₂ dans le scénario central. Le périmètre, la méthode et les révisions des calculs imposent plusieurs précautions.

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Combien d’électricité consomment les plus grands centres de données américains, et quelles émissions leur attribuer ? Une étude publiée le 16 novembre 2026 apporte une estimation détaillée pour 403 installations. Son scénario central atteint environ 82 térawattheures sur douze mois, soit 1,8 % de la consommation électrique américaine, et 25,7 millions de tonnes de CO₂. Ces chiffres décrivent un périmètre précis entre mai 2024 et avril 2025, pas le bilan mondial de l’intelligence artificielle en 2026.

Centres de données : un échantillon, plusieurs scénarios

L’équipe pilotée notamment depuis Harvard a identifié les installations à l’aide d’informations propres aux sites et d’imagerie satellite. Elle a ensuite estimé leur activité électrique. Le résultat ne provient pas d’une collecte exhaustive des compteurs de chaque centre : il dépend de scénarios de charge, c’est-à-dire d’hypothèses sur leur niveau de fonctionnement.

Cette distinction explique la fourchette publiée. Selon les hypothèses retenues, la consommation des 403 installations va de 68 à 99 térawattheures. Le scénario central constitue un point de référence entre ces hypothèses, non une mesure exacte applicable à chaque bâtiment. Il faut également distinguer une puissance installée, qui décrit une capacité, de l’énergie réellement utilisée au cours d’une période.

Le lieu d’implantation compte autant que le volume consommé

Les émissions sont calculées en attribuant aux installations le mélange de production électrique de leur région. Cette méthode utilise des moyennes annuelles. Elle ne suit pas, heure par heure, l’origine physique du courant arrivant à chaque serveur.

Le communiqué scientifique détaille ce mélange : environ 54 % de l’électricité attribuée vient des énergies fossiles, 21 % du nucléaire et 25 % des renouvelables. La Virginie concentre 142 centres de l’échantillon, devant l’Oregon avec 56 et l’Ohio avec 38. Avec environ 21 térawattheures, elle représente à elle seule près du quart de la consommation estimée.

À volume de calcul comparable, l’emplacement et le système électrique environnant peuvent donc modifier le bilan attribué. Mais cette comptabilité ne permet pas de déduire automatiquement quelle centrale supplémentaire aurait fonctionné, ou fermé, en l’absence d’un centre. Une attribution moyenne et une mesure des effets d’une décision d’implantation ne répondent pas à la même question.

Des chiffres révisés, pas toutes les versions confondues

Le dépôt public des chercheurs explique une précision méthodologique essentielle : le calcul principal utilise l’ensemble de la production électrique dans son dénominateur, y compris le nucléaire et les renouvelables. Le calcul limité aux productions à combustion est conservé comme diagnostic, pas comme base des résultats principaux.

Dans cette version, l’intensité carbone moyenne pondérée des centres étudiés atteint environ 314 grammes de CO₂ par kilowattheure, contre une référence nationale d’environ 348 grammes. Les chiffres plus élevés figurant dans une prépublication de juin ne doivent donc pas être mélangés aux résultats définitifs de novembre.

Les fichiers publics donnent un scénario central de 81,8 térawattheures et de 25,7 millions de tonnes de CO₂. Ils permettent de vérifier les totaux régionaux et les hypothèses de calcul. En revanche, les adresses, coordonnées et caractéristiques commerciales détaillées des installations restent soumises à des restrictions de diffusion. La disponibilité du code ne signifie pas que toutes les données originales sont publiques.

Ce que l’étude ne permet pas d’attribuer à l’IA

Ces infrastructures accueillent des usages multiples : services informatiques à distance, stockage et calcul, dont l’intelligence artificielle. Harvard précise que les données disponibles ne permettent pas de séparer la consommation des usages généralistes de celle des activités spécialisées dans l’IA. Attribuer les 82 térawattheures aux seuls robots conversationnels serait donc incorrect.

L’échantillon ne couvre pas non plus toutes les installations américaines. Et la période s’arrête en avril 2025. Les chercheurs estiment que l’expansion intervenue depuis a probablement accru les besoins, mais leur étude ne fournit pas un total mesuré pour novembre 2026.

Enfin, le travail ne quantifie pas directement les effets sanitaires. Il constitue une base pour examiner les relations entre sites de calcul, réseaux électriques et émissions, pas un décompte de maladies imputables aux centres. Pour juger un projet concret, il reste nécessaire de connaître son activité, son approvisionnement et ses effets locaux, plutôt que de lui appliquer mécaniquement la moyenne nationale de cet échantillon.

Photographie d’illustration : code informatique sur un écran, le 5 mai 2016. Markus Spiske / Pexels. Elle ne représente aucun des centres étudiés.

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