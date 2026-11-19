Le Népal et le Bhoutan veulent donner une place durable aux montagnes dans les négociations climatiques. Leur proposition pour la COP31 porte sur les effets du réchauffement, y compris un dépassement de 1,5 °C, sur les glaciers, les écosystèmes et les populations d’altitude. Pour le Liban, l’enjeu ne relève pas

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Le Népal et le Bhoutan veulent donner une place durable aux montagnes dans les négociations climatiques. Leur proposition pour la COP31 porte sur les effets du réchauffement, y compris un dépassement de 1,5 °C, sur les glaciers, les écosystèmes et les populations d’altitude. Pour le Liban, l’enjeu ne relève pas des glaciers himalayens : il concerne notamment la neige saisonnière et la disponibilité de l’eau.

Une proposition, pas encore un programme adopté

Transmis au secrétariat de la Convention des Nations unies sur le climat à la fin d’octobre, le texte des deux pays demande un dialogue politique régulier et un programme de travail consacré aux montagnes. Il met en relation les connaissances scientifiques, les besoins d’adaptation et leur financement. Ce dépôt ne vaut ni décision collective ni attribution de fonds.

La présidence de la COP31 a ouvert des consultations sur ce dossier après l’adoption des ordres du jour du 9 novembre. Dans un projet de décision de couverture daté du 16 novembre à 12 h 40, un passage propose un programme dédié aux montagnes et aux glaciers, ainsi qu’un dialogue de haut niveau lors de la COP32. Le document porte cependant expressément la mention de projet non édité et contient encore des éléments à compléter. Dans les documents consultés le 19 novembre au matin, ce mécanisme n’est pas présenté comme une décision adoptée.

Au Liban, la neige est une réserve saisonnière

Une recherche publiée en 2021 sur le Mont-Liban et l’Anti-Liban a reconstitué le manteau neigeux pour la période 2010–2017, en associant modèles atmosphériques et observations satellitaires. Elle souligne sa forte variabilité d’une année à l’autre. Dans cette reconstitution, le stockage maximal d’eau sous forme de neige se situe principalement entre 2 200 et 2 500 mètres.

La sensibilité au réchauffement tient notamment à la proximité des températures du manteau neigeux avec le seuil de zéro degré. Cette réserve se constitue en hiver puis libère de l’eau lors de la fonte. Une modification de sa durée ou de son volume peut donc changer le calendrier de disponibilité de l’eau, au-delà de la seule superficie blanche visible sur les sommets. L’étude ne décrit toutefois pas une mesure de l’enneigement de novembre 2026.

Des bassins qui ne réagissent pas tous de la même façon

Le lien entre montagne et approvisionnement ne se réduit pas à une formule unique. Une étude de 2020 sur la source karstique de Qachqouch, au nord de Beyrouth, s’appuie sur plus de trois années de suivi continu. Dans les scénarios testés, ce système apparaît davantage sensible à une diminution des pluies qu’au seul réchauffement, en raison de l’influence limitée de la neige sur son débit.

Les deux résultats ne se contredisent pas : l’un porte sur la dynamique du manteau neigeux des chaînes montagneuses, l’autre sur le fonctionnement d’un aquifère particulier. Les roches, les réserves souterraines et les voies d’infiltration modifient la réponse locale. Transposer directement au Liban des conclusions sur les glaciers de l’Himalaya masquerait ces différences.

Le dossier défendu par le Népal et le Bhoutan ouvre ainsi une question concrète pour les pays méditerranéens : comment mieux observer leurs montagnes et traduire ces données en politiques de l’eau ? Le passage de cette question à un dispositif international dépend encore du texte finalement adopté. Aucun financement libanais nouveau ne découle, à ce stade, des documents examinés.

Paysage enneigé aux Cèdres, photographie d’archives Libnanews. Date de prise de vue non établie ; pas un état de l’enneigement de novembre 2026.

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