CERT-EU recommande de corriger rapidement les installations NGINX concernées par son alerte du 18 novembre. Les responsables doivent vérifier le produit utilisé, sa branche et les correctifs fournis. Une mise à jour doit être suivie de contrôles de fonctionnement, sans confondre anomalie technique et preuve de compromission du service concerné.

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L’avis publié le 18 novembre par CERT-EU appelle les responsables de services utilisant NGINX à mettre à jour les installations concernées. Des versions corrigées sont disponibles. Pour les entreprises et leurs prestataires, la priorité est de vérifier le produit réellement utilisé, sa branche de maintenance et la prise en compte des correctifs.

L’alerte ne concerne pas une application à installer sur le téléphone des internautes. Elle s’adresse aux équipes qui administrent des services web, ainsi qu’aux hébergeurs et aux prestataires qui les exploitent pour leurs clients. Une entreprise utilisant un hébergement géré doit donc demander à son fournisseur si son service est concerné et quelle mise à jour a été appliquée.

CERT-EU a publié son avis 2026-022 le 18 novembre 2026. Il porte sur cinq vulnérabilités et recommande une correction rapide, en donnant la priorité aux services exposés à Internet. À la date de cet avis, l’organisme ne rapportait pas d’exploitation observée dans la nature. Ce constat daté ne constitue pas une garantie pour la suite et ne justifie pas d’attendre un incident avant de corriger.

NGINX Open Source : deux repères officiels

La liste officielle des avis de sécurité de NGINX indique les versions 1.30.7 et 1.31.9 comme non vulnérables aux cinq failles visées, respectivement dans les branches stable et mainline. Les versions ultérieures correspondantes bénéficient également de ces corrections. La version stable 1.30.6 n’est donc pas le repère à retenir pour cette alerte.

Les plages de versions affectées varient selon la faille. Il serait trompeur de les résumer par une seule date de départ applicable à toutes les installations. La vérification doit porter sur la version et le paquet effectivement déployés, avec l’avis de sécurité du fournisseur qui les distribue.

Cette distinction compte lorsqu’un hébergeur ou une distribution assure lui-même la maintenance. Le responsable du site doit obtenir une confirmation du correctif pour le paquet fourni, plutôt que déduire sa sécurité d’un numéro affiché hors contexte. L’objectif n’est pas de changer de branche au hasard, mais de rejoindre une version corrigée et prise en charge dans le parcours de maintenance retenu.

NGINX Plus : ne pas confondre les numérotations

La documentation officielle annonce deux nouvelles versions de NGINX Plus datées du 18 novembre : PLS.37.0.8.1 LTS et PLS.37.3.0.1 CR. La première appartient au suivi de longue durée ; la seconde au canal de versions continues. Toutes deux sont présentées comme des versions comportant des corrections de sécurité.

Le numéro de NGINX Plus ne se compare pas directement à celui de NGINX Open Source. Les notes de version distinguent le produit commercial, son canal et la base logicielle utilisée. Pour décider d’une mise à jour, les équipes doivent suivre la documentation de leur produit et demander au support la correspondance avec les avis qui les concernent.

La présence d’un contrat d’assistance ne prouve pas non plus qu’une ancienne branche reçoit toujours des correctifs. Le tableau de cycle de vie du fournisseur sépare la fin du développement, celle des mises à jour de sécurité et celle du support technique. Ces échéances doivent être vérifiées séparément, notamment pour les installations conservées plusieurs années.

Une maintenance à confirmer, pas seulement à annoncer

La préparation doit identifier le responsable de l’intervention, la version visée et les possibilités de retour arrière. Une sauvegarde exploitable et une validation dans un environnement de test permettent de réduire le risque d’interrompre un service lors du changement. Les dépendances de l’application doivent également être prises en compte par l’équipe chargée de l’exploitation.

Après l’intervention, la clôture du ticket ne suffit pas. Il faut confirmer que la version corrigée fonctionne réellement, puis contrôler les fonctions essentielles du service et surveiller sa stabilité. Un fournisseur doit pouvoir préciser ce qui a été mis à jour, à quel moment et avec quel résultat de validation.

Des anomalies dans les journaux peuvent justifier une investigation, mais ne démontrent pas seules une compromission. À l’inverse, l’absence d’erreur visible ne remplace pas la mise à jour. Pour un client d’hébergement, les pièces utiles restent une confirmation écrite du périmètre traité et le résultat des contrôles effectués après maintenance.

Photo d’illustration : Markus Spiske / Pexels. Code informatique sur un écran, sans lien avec les vulnérabilités décrites. Habillage éditorial.

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