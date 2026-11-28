L’Américain Ilia Malinin a battu à Tokyo le record mondial du programme court masculin avec 114,81 points, vendredi 27 novembre. Il devance le Japonais Shun Sato de 18,03 points. Le Français Kevin Aymoz occupe la troisième place avec 94,15 points avant le programme libre, prévu samedi à la Keio Arena.

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Ilia Malinin a porté le record du monde du programme court masculin à 114,81 points, vendredi 27 novembre, au Trophée NHK à Tokyo. L’Américain, triple champion du monde, a dépassé de 0,84 point les 113,97 points obtenus par son compatriote Nathan Chen aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. Le Japonais Shun Sato est deuxième avec 96,78 points. Le Français Kevin Aymoz occupe la troisième place avec 94,15 points.

Deux quadruples et aucune déduction

Malinin a ouvert son programme sur Cantata Memoria par un quadruple flip. Il a également réussi un triple axel et une combinaison quadruple lutz–triple boucle piquée. Cette dernière a été son élément le mieux noté, à 20,88 points. Ses trois pirouettes et sa séquence de pas ont toutes reçu le niveau 4. La feuille de notes de l’Union internationale de patinage totalise 68,40 points pour les éléments techniques et 46,41 pour les composantes du programme, sans déduction.

Malinin a donc battu le record de Chen sans tenter de quadruple axel. Le protocole de Pékin donne aussi une clé de comparaison : Chen avait reçu 65,98 points pour la technique et 47,99 pour les composantes. À Tokyo, Malinin a obtenu 2,42 points de plus sur les éléments, et 1,58 de moins sur les composantes. Cette comparaison porte sur les notes attribuées lors de deux épreuves différentes, à quatre ans d’intervalle.

Aymoz à 2,63 points de Shun Sato

La course à la deuxième place est plus serrée. Aymoz, vainqueur du Skate Canada à la fin d’octobre, compte 2,63 points de retard sur Sato. L’Italien Daniel Grassl est quatrième à 91,66 points, à 2,49 points du Français, devant le Suisse Lukas Britschgi (90,81). L’autre Français engagé, François Pitot, est douzième (78,06).

Le programme libre masculin est prévu samedi 28 novembre à 19 h 30 à la Keio Arena, soit 11 h 30 à Paris et 12 h 30 à Beyrouth. Aymoz doit passer avant Sato et Malinin, qui patinera en dernier. Les deux notes s’additionnent pour établir le classement final du Trophée NHK : les 18,03 points d’avance de Malinin sur Sato sont ceux du programme court, pas encore l’écart final sur le podium.

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