Trois agents de la compagnie d’électricité de Jérusalem ont été agressés samedi à Al-Mughayyir. Le conseil du village attribue à des colons l’agression et les dégâts qui avaient coupé le courant dans la nuit.

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Trois agents de la compagnie d’électricité de Jérusalem ont été agressés samedi à Al-Mughayyir. Le conseil du village attribue à des colons l’agression et les dégâts qui avaient coupé le courant dans la nuit.

Trois employés de la compagnie d’électricité du district de Jérusalem ont été blessés samedi 28 novembre à Al-Mughayyir, dans le gouvernorat de Ramallah, en Cisjordanie occupée. La police israélienne a indiqué que des hommes masqués avaient attaqué l’équipe alors qu’elle intervenait sur un poteau électrique. La compagnie, basée à Jérusalem-Est, a confirmé que les trois blessés faisaient partie de son personnel.

Marzouq Abou Naïm, vice-président du conseil du village, a attribué l’agression à des colons israéliens. Selon lui, des colons avaient déjà endommagé des câbles dans la nuit, provoquant une coupure de courant. Les agents dépêchés le matin pour rétablir l’alimentation auraient été frappés à coups de bâton pendant les réparations. La police dit avoir commencé à recueillir des preuves et des témoignages avec l’appui de l’armée. Elle n’avait pas annoncé d’interpellation dans son premier compte rendu.

Des réparations déjà entravées ailleurs en Cisjordanie

Al-Mughayyir comptait environ 3 300 habitants en septembre, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA). Dans son bilan du 11 septembre, l’ONU y recensait déjà plus de 56 attaques de colons ayant fait des victimes ou causé des dégâts depuis le début de l’année. Elle signalait aussi que le principal accès au village depuis la route d’Allon était fermé par les forces israéliennes depuis la mi-2023.

Dans un rapport publié le 26 novembre, l’OCHA a recensé 55 attaques de colons ayant fait des victimes ou causé des dégâts dans 46 localités de Cisjordanie entre le 17 et le 23 novembre. Le rapport cite notamment Al-Masoudiya, près de Naplouse : les habitants y étaient privés d’électricité depuis plus de deux mois, selon les informations recueillies par l’ONU, après des dégradations du réseau et des entraves aux réparations.

À Al-Mughayyir, ni le nombre de foyers touchés par la coupure ni l’heure du rétablissement du courant n’étaient connus samedi après-midi.

Photographie d’archives du village, juillet 2012 : Yaakov (יעקב) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Recadrage et habillage sous la même licence.

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