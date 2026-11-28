Le Conseil des ministres a validé 1 357 contrats en trois vagues. Une quatrième liste de 537 noms au maximum doit lui revenir avant le 1er avril 2027.

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Le gouvernement a approuvé en octobre trois vagues de contrats à temps plein à l’Université libanaise : 452, 452 et 453 enseignants. Les noms doivent encore passer par le circuit prévu, tandis qu’une quatrième liste, plafonnée à 537 personnes, est attendue au plus tard le 1er avril 2027.

Les enseignants contractuels de l’Université libanaise attendent la traduction du vote du 22 octobre en décisions individuelles. Le procès-verbal du Conseil des ministres approuve le nombre de contrats et les critères de sélection. Il ne publie pas les noms. Le cabinet invoque notamment le besoin de remplacer les départs à la retraite. Les trois premières vagues représentent 1 357 contrats à temps plein, à distinguer de la quatrième liste qui n’a reçu qu’un accord conditionnel.

Contrats, heures de cours et besoins des facultés

Pour les trois premières vagues, l’université doit choisir parmi les noms déjà transmis. Le gouvernement exige de vérifier l’existence d’un contrat régulier et la charge d’enseignement des deux dernières années. Les décisions des 6 et 16 février ajoutent l’ancienneté, les besoins de chaque faculté, la spécialité, la compétence et l’équité. Le Conseil des ministres précise que chaque vague doit satisfaire à l’ensemble de ces critères. Il ne suffit donc pas que les proportions soient respectées sur les trois vagues prises ensemble.

Dans sa déclaration sur la préparation du dossier, la ministre de l’Éducation Rima Karami rappelle que l’université a distribué un formulaire à l’été 2025. Les candidats y renseignaient notamment leur parcours, leur spécialité, leurs heures d’enseignement en 2023–2024 et en 2024–2025, ainsi que la date de leur premier contrat. Les dossiers ont été regroupés par les doyens avant leur transmission au ministère. En octobre, la ministre a expliqué que la première vague devait tenir compte des disciplines où le manque d’enseignants est le plus marqué et de l’ancienneté des contrats. Le verbatim de la conférence arrondit les effectifs ; les chiffres de 452, 452 et 453 figurent dans le procès-verbal signé.

Une quatrième liste à compléter avant le 1er avril

Pour la quatrième vague, le président de l’université peut retenir des enseignants déjà sous contrat ou faire recruter de nouveaux profils dans les spécialités qui en ont besoin. Il doit arrêter les conditions d’éligibilité en concertation avec le conseil de l’université. La liste complétée doit ensuite revenir en une seule fois devant le Conseil des ministres, qui prendra la décision finale. Le plafond de 537 ne signifie pas que ce nombre sera nécessairement atteint.

Le passage d’un contrat horaire à un contrat à temps plein ne vaut pas nomination dans le cadre permanent. Le projet de loi sur les nominations et promotions, inscrit séparément à l’ordre du jour du Parlement, suit une autre procédure. Pour les enseignants concernés par les contrats à temps plein, les éléments qui restent à rendre publics sont les listes nominatives et les dates d’effet des contrats.

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