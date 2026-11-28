Le candidat du parti au pouvoir a reconnu sa défaite samedi face au maire sortant de Taipei, Chiang Wan-an. Le dépouillement national inclut un scrutin distinct sur la politique nucléaire.

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Le candidat du parti au pouvoir a reconnu sa défaite samedi face au maire sortant de Taipei, Chiang Wan-an. Le dépouillement national inclut un scrutin distinct sur la politique nucléaire.

Puma Shen, candidat du Parti démocrate-progressiste (DPP), a reconnu sa défaite à l’élection municipale de Taipei samedi 28 novembre, dans la soirée. Il a appelé le maire sortant Chiang Wan-an avant de s’exprimer devant ses soutiens. Le Kuomintang (KMT), dans l’opposition au niveau national, conserve ainsi la mairie de la capitale. Les chiffres détaillés doivent être établis par la Commission électorale centrale.

Un scrutin local distinct de la présidentielle de 2028

Chiang Wan-an dirige Taipei depuis 2022. Son adversaire, également connu sous le nom de Shen Po-yang, est député du DPP, le parti du président Lai Ching-te. En conservant Taipei, le KMT garde la mairie de la capitale à deux ans du prochain scrutin présidentiel. Le résultat de Taipei ne tranche pas, à lui seul, le rapport de forces dans les autres grandes municipalités.

Les électeurs ne renouvelaient pas seulement les maires. La Commission électorale centrale avait convoqué des scrutins dans 22 villes et comtés, notamment pour désigner les chefs des collectivités et leurs conseillers. Le dépouillement à Taipei a commencé après la fermeture des bureaux de vote, à 16 h, heure locale.

Un autre bulletin sur le nucléaire

Les électeurs ont aussi voté dans un référendum distinct sur l’abandon de la politique de sortie du nucléaire, afin de permettre au gouvernement de recourir à cette énergie. La question soumise au vote ne désigne aucune centrale à remettre en service.

À 19 h 55, heure de Taïwan, le décompte provisoire de la Commission électorale centrale donnait 5 414 339 voix au « oui », soit 61,5 % des suffrages valides déjà dépouillés, contre 3 388 771 voix au « non ». Le « oui » avait déjà franchi le seuil légal de 5 000 959 voix, correspondant à un quart des électeurs inscrits. Il doit également rester majoritaire au terme du décompte. Ces chiffres ne constituent pas le résultat définitif.

Portrait d’archives : Hoshi Ogiwara et Long Hsu / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Recadrage et habillage sous la même licence.

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