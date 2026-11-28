Les sommes que l’archevêque maronite transportait lors de son retour au Liban en juillet 2022 doivent revenir aux bénéficiaires désignés. La décision de restitution met fin à plus de quatre ans de saisie.

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Les sommes que l’archevêque maronite transportait lors de son retour au Liban en juillet 2022 doivent revenir aux bénéficiaires désignés. La décision de restitution met fin à plus de quatre ans de saisie.

Selon des informations concordantes sur la procédure, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Claude Ghanem, a ordonné la restitution des fonds saisis en juillet 2022 lors du retour au Liban de Mgr Moussa el-Hage, archevêque maronite de Haïfa et de Terre sainte. La restitution se fait au bénéfice des destinataires désignés, en fonction des montants qui leur étaient attribués. Le texte intégral de la décision n’a pas été rendu public.

Pourquoi l’argent avait été retenu

À l’été 2022, les autorités libanaises avaient intercepté le prélat à son retour de Terre sainte. L’archevêque et les responsables maronites avaient présenté ce qu’il transportait comme des aides que des Libanais établis en Israël destinaient à leurs proches au Liban, en pleine crise économique. Le parquet militaire s’était alors saisi du dossier pour déterminer si ces transferts relevaient des restrictions libanaises liées au boycott d’Israël. Les fonds sont restés sous saisie, même après la remise d’effets personnels à l’archevêque.

Une restitution aux bénéficiaires, pas à l’archevêque

La mesure concerne les sommes détenues dans le cadre de cette procédure précise. Elle distingue la personne qui transportait l’argent des personnes auxquelles il était destiné. Elle ne fixe pas de règle générale pour les futurs transferts entre Israël et le Liban. La décision disponible n’étant connue que par les éléments rendus publics à son sujet, il n’est pas possible de préciser combien de bénéficiaires ont déjà récupéré leur part ni l’état de la remise des autres biens saisis en 2022.

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