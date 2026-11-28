Le Courant patriotique libre a validé quatorze candidatures pour son conseil politique. Le vote du 1er décembre renouvelle la composante élue de cette instance, pas la présidence du parti.

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Le Courant patriotique libre (CPL) a publié le 27 novembre la liste des quatorze candidatures admises à l’élection de son conseil politique, prévue le mardi 1er décembre. Le scrutin ne porte ni sur la présidence du parti ni sur des mandats parlementaires. Il doit renouveler les membres que le Conseil national désigne par le vote au sein d’une instance qui compte aussi des membres de droit et des membres nommés.

Un vote des délégués, pas une élection de tous les adhérents

Le document portant la date du scrutin émane de l’instance chargée de superviser les élections internes. Il est signé par son président, le secrétaire général du CPL Jihad Salameh. Il distingue ce qui est acquis, la recevabilité des quatorze candidatures, du résultat du vote, qui n’a pas encore eu lieu. La liste n’indique ni le nombre de voix à obtenir ni les préférences des électeurs.

Le règlement général publié par le parti en 2018 prévoit à son article 23 que le Conseil national élit six membres du conseil politique en dehors de ses propres rangs. Le texte ne confie donc pas ce choix à tous les adhérents. Il prévoit par ailleurs que le président du parti préside le conseil politique, que les deux vice-présidents et les élus et ministres du parti y siègent selon les règles fixées par le texte, et que le président désigne trois autres membres. Le vote ne renouvelle qu’une partie du conseil.

Une instance qui participe aux choix, distincte de l’exécutif partisan

Le règlement confie au conseil politique un rôle dans la définition de la ligne du CPL et dans l’examen de ses orientations économiques, sociales ou électorales. Le Conseil national intervient dans le suivi des orientations générales. La mise en œuvre de cette ligne dans les institutions est confiée à une instance exécutive distincte. Entrer au conseil politique change donc qui participe aux délibérations internes ; cela ne donne pas à un élu du mardi le pouvoir de décider seul d’une alliance ni de signer un accord au nom du parti.

Le même règlement privilégie le consensus. Pour les grandes questions nationales, il prévoit un vote lorsque le consensus manque et, selon le résultat, un renvoi au Conseil national. Ce cadre donne un contenu au renouvellement des sièges, mais la seule liste des candidats ne permet pas d’annoncer un changement de ligne politique. Le premier élément à vérifier après le 1er décembre sera le procès-verbal ou le résultat publié par l’instance électorale interne.

Photo d’archive : Gebran Bassil et Karin Kneissl à Beyrouth, le 1er octobre 2018, et non le scrutin annoncé. Ministère autrichien des Affaires étrangères / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

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