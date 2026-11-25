Les statistiques présentées à Berlin recensent plus de 142 800 femmes et filles victimes de violences conjugales en 2025. Les mesures de protection entrent en vigueur à des dates différentes, du bracelet électronique à l’accès gratuit à l’hébergement et au conseil.

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La police allemande a recensé plus de 142 800 femmes et filles victimes de violences de la part d’un partenaire ou d’un ex-partenaire en 2025. Les deux rapports fédéraux présentés mardi 24 novembre à Berlin détaillent aussi la hausse des violences commises en ligne. À l’occasion de la journée internationale du 25 novembre, le gouvernement a précisé quels dispositifs seront disponibles en 2027 et lesquels n’ouvriront de nouveaux droits qu’en 2032.

Ce que comptent les statistiques de police

Le bilan fédéral recense 280 129 victimes de violences domestiques, tous sexes confondus, soit 2,8 % de plus qu’en 2024. Il distingue les violences conjugales, qui ont fait 179 940 victimes, des violences commises au sein de la famille hors du couple, qui en ont fait 100 189. Les femmes et les filles représentent près de quatre victimes sur cinq dans la première catégorie.

Pour les violences numériques, les autorités recensent 31 221 femmes et filles, soit près de 16 % de plus en un an. La police y classe notamment des menaces, des actes de contrainte et du harcèlement. Ces données recensent les faits connus de la police et non tous les faits subis. Elles ne doivent pas être additionnées aux chiffres conjugaux : un fait commis en ligne peut aussi s’inscrire dans une relation de couple.

Les homicides conjugaux ne constituent pas un décompte des féminicides

Parmi les 292 personnes mortes des suites de violences domestiques, 209 étaient des femmes ou des filles. Dans 130 de ces 209 cas, l’auteur était un partenaire ou un ex-partenaire. La police précise que sa statistique courante ne décrit pas le mobile et que ces chiffres ne constituent donc pas un décompte établi de féminicides. Le rapport introduit une définition élaborée par un groupe fédéral et régional en vue de pouvoir mieux identifier ces faits à l’avenir.

Bracelet électronique en 2027, droit à une aide gratuite en 2032

À partir du 1er juillet 2027, les tribunaux aux affaires familiales pourront ordonner un bracelet électronique dans certains cas à haut risque pour faire respecter une interdiction d’approcher. Ce mécanisme est distinct de la loi d’aide aux victimes adoptée en février 2025. Celle-ci prévoit à partir de 2032 un droit à la protection et au conseil gratuits pour les femmes touchées et leurs enfants. Le gouvernement fédéral annonce 2,6 milliards d’euros de soutien aux Länder de 2027 à 2036 pour développer les lieux d’accueil et les services d’accompagnement.

En Allemagne, le 116 016 permet déjà de joindre gratuitement et anonymement le service national d’aide aux femmes victimes de violences, 24 heures sur 24.

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