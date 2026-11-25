Kemi Badenoch a interrogé Andy Burnham mercredi sur les frais des étudiants européens. Le sommet du 20 novembre a fixé un délai de six mois pour négocier un accord réciproque. Les droits d’inscription n’ont pas changé, et le retour britannique dans Erasmus+ en 2027 relève d’un autre dispositif.

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Kemi Badenoch a demandé mercredi 25 novembre au premier ministre Andy Burnham de préciser le coût et les conditions d’un futur accord sur les frais universitaires entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Le débat aux Communes intervient cinq jours après le sommet de Bruxelles. La déclaration commune engage les deux parties à négocier, mais ne fixe ni nouveau tarif ni date d’application.

Six mois pour négocier dans les deux sens

La déclaration du 20 novembre prévoit de travailler à un accord complémentaire à l’accord commercial conclu après le Brexit. Le périmètre annoncé vise les étudiants de l’Union au Royaume-Uni et les étudiants britanniques dans l’Union, quel que soit leur régime d’immigration. Londres et Bruxelles se sont donné six mois à compter du sommet pour conclure les discussions. Cette échéance porte sur les négociations, pas sur l’entrée en vigueur de tarifs révisés.

La cheffe de l’opposition conservatrice a notamment demandé si le volet universitaire conditionnait le reste du rapprochement et quel serait son effet pour les établissements britanniques. Andy Burnham n’a pas annoncé de nouveau barème lors de la séance. Le texte du sommet ne dit pas que tous les étudiants concernés bénéficieront du tarif national, ni comment seraient traitées d’éventuelles différences entre les systèmes universitaires.

Le coût de l’enseignement reste au cœur du débat

Universities UK, qui représente les établissements, soutient l’objectif d’accroître les échanges. Sa directrice générale, Vivienne Stern, demande néanmoins que l’accord couvre le coût réel de l’enseignement et respecte les compétences propres à l’Angleterre, à l’Écosse, au pays de Galles et à l’Irlande du Nord. L’organisation rappelle que les universités ne reçoivent pas de financement public pour l’enseignement des étudiants internationaux. La question est donc aussi de savoir qui compenserait une éventuelle différence de recettes.

Erasmus+ ne modifie pas le prix d’un cursus entier

Le Royaume-Uni doit participer à Erasmus+ en 2027. L’appel à candidatures pour les établissements éligibles a ouvert le 18 novembre. Ce programme finance notamment des mobilités organisées avec des établissements partenaires. Il ne fixe pas les droits d’inscription d’un étudiant qui présente directement sa candidature pour un diplôme complet à l’étranger.

Pour une inscription au Royaume-Uni, le statut tarifaire continue de dépendre des règles en vigueur et de la situation du candidat. Un étudiant européen admis à un cursus britannique ne peut donc pas inscrire une baisse annoncée dans son budget : le sommet n’en a fixé aucune. Côté britannique, les demandes de formation dans l’Union restent soumises aux règles du pays et de l’établissement visés.

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