Le forum de Damas lance des contrats européens et une assistance technique. Les financements annoncés auparavant restent distincts des nouveaux engagements. Cinq projets de la Banque mondiale totalisent 491 millions de dollars de dons approuvés. Leur effet dépend désormais des décaissements, des travaux réalisés et des services effectivement rendus localement.

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Le forum de coordination réuni à Damas le 17 novembre 2026 a débouché sur le lancement d’un dispositif européen d’assistance technique et sur de nouveaux contrats de soutien à la reprise syrienne. L’enjeu est désormais de transformer les engagements financiers en services et en activité économique. Mais les montants rappelés à cette occasion ne constituent pas tous des aides nouvelles. Les dons approuvés ne doivent pas davantage être confondus avec les sommes déjà dépensées sur le terrain.

À Damas, des contrats plutôt qu’une nouvelle enveloppe globale

La commissaire européenne à la Méditerranée, Dubravka Šuica, a lancé un pôle d’assistance technique aux institutions syriennes. Des contrats financés par l’Union européenne ont aussi été signés pour l’État de droit, l’environnement des affaires et les petites entreprises. Le communiqué européen n’en fournit pas de montant global distinct.

Il rappelle en revanche deux annonces antérieures : 175 millions d’euros présentés en juin 2025 et environ 620 millions pour 2026-2027, annoncés en janvier 2026. Les additionner comme un apport nouveau du 17 novembre serait trompeur. Le forum porte sur la coordination et la mise en œuvre, pas uniquement sur l’affichage financier.

Les aides à la Syrie se lisent projet par projet

Les décisions de la Banque mondiale permettent de suivre une autre partie du financement international. Cinq projets identifiés dans ses annonces représentent ensemble 491 millions de dollars de dons approuvés depuis juin 2025. Ce calcul additionne leurs enveloppes initiales. Il ne décrit ni un versement unique ni un solde disponible dans les caisses syriennes.

Projet Don approuvé Date d’approbation Urgence électrique 146 millions de dollars 24 juin 2025 Gestion des finances publiques 20 millions de dollars 5 mars 2026 Sécurité de l’eau 150 millions de dollars 23 avril 2026 Rétablissement du système de santé 75 millions de dollars 23 avril 2026 Modernisation du secteur financier 100 millions de dollars 6 août 2026

Ces opérations relèvent de l’Association internationale de développement. Les communiqués les présentent comme des dons, et non comme des prêts commerciaux. Leur approbation ouvre un cadre de financement. La réalisation des travaux et l’atteinte des objectifs exigent ensuite des marchés, des équipements et un suivi opérationnel.

L’électricité, premier maillon du rétablissement des services

Le programme de 146 millions de dollars a marqué le retour du financement de projets de la Banque mondiale en Syrie. Il vise les lignes de transport endommagées et les postes de transformation. Son périmètre comprend notamment deux interconnexions à haute tension de 400 kilovolts, vers la Jordanie et la Turquie.

Le financement doit aussi fournir des pièces de rechange et du matériel de maintenance. Il s’accompagne d’un appui technique aux institutions du secteur. Les objectifs concernent donc à la fois les installations et la capacité à les exploiter durablement.

Le dispositif prévoit une assistance d’ingénierie pour la gestion et la supervision des travaux, ainsi qu’un contrôle indépendant. Cette architecture ne permet pas de déduire le nombre actuel d’heures d’électricité disponibles pour chaque ménage. Elle précise les moyens financés et les responsabilités prévues, pas un résultat national déjà atteint.

Eau et santé : deux programmes aux bénéficiaires attendus

Les 225 millions approuvés en avril couvrent deux projets distincts. Le volet eau, doté de 150 millions, porte notamment sur les installations de traitement et d’acheminement à Idlib, Homs et Hama. Il comprend aussi des interventions sur les eaux usées à Damas.

Le programme sanitaire de 75 millions vise les soins primaires, la santé maternelle et infantile, ainsi que la nutrition. Il prévoit de rétablir des services dans 150 centres de soins sélectionnés selon des critères de besoins, de capacité et d’accessibilité.

La Banque mondiale estime que les deux projets devraient bénéficier à environ 4,5 millions de Syriens. Ce chiffre est une cible annoncée lors de leur approbation. Il ne signifie pas que 4,5 millions de personnes ont déjà reçu une prestation nouvelle. Le suivi devra établir quels établissements fonctionnent, quelles populations accèdent effectivement aux services et à quel rythme les travaux progressent.

Vingt millions pour mieux suivre les dépenses publiques

Le projet de gestion financière répond à une difficulté moins visible qu’une centrale ou un réseau d’eau. Il doit renforcer la préparation du budget, son exécution, les marchés publics et la production d’informations financières.

Approuvé en mars, ce don de 20 millions de dollars prévoit notamment le développement d’un système intégré d’information financière. Il soutient aussi la formation des agents et la coordination des réformes. Une structure dédiée au sein du ministère des Finances doit contribuer au contrôle des aides extérieures.

Ces instruments doivent aider à suivre des financements qui arrivent par plusieurs canaux. Ils ne remplacent pas les contrôles propres à chaque projet. Leur utilité se mesurera dans la qualité des comptes, la traçabilité des dépenses et la capacité des administrations à rendre des informations régulières.

Les paiements et les banques constituent un chantier distinct

Le don de 100 millions de dollars approuvé en août concerne le secteur financier. Il vise les infrastructures de paiement, les systèmes de la banque centrale, la cybersécurité et la supervision bancaire. Il prévoit également des examens indépendants de la qualité des actifs des banques publiques et privées.

L’un des objectifs annoncés est de permettre au moins 15 millions de paiements électroniques de détail par an. Le programme vise aussi l’utilisation active de ces moyens de paiement par au moins 500 000 personnes et entreprises. Ces indicateurs décrivent des résultats à atteindre pendant sa mise en œuvre.

Ce chantier ne constitue pas une distribution directe de 100 millions de dollars aux ménages. Son financement doit améliorer les circuits par lesquels circulent salaires, pensions, transferts et transactions commerciales. Pour apprécier les aides à la Syrie, il faudra suivre séparément les décisions de financement, leurs décaissements et les services effectivement rendus.

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