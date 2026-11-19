La Chine publie la déclaration issue de la rencontre entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine à Shenzhen. Le texte présente des orientations communes, mais ne prévoit aucun cessez-le-feu en Ukraine ou en Iran. Il ne chiffre ni les objectifs pétroliers ni les réductions d’arsenaux. En parallèle, Berlin prépare les garanties de sécurité destinées à Kyiv. Le financement européen autorisé le 16 novembre relève d’un processus antérieur. Ce suivi distingue les engagements écrits des déclarations nationales et des réunions encore attendues.

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La Chine a publié jeudi 19 novembre la déclaration de Xi Jinping, Vladimir Poutine et Donald Trump après leur rencontre à Shenzhen. Le texte porte sur l’ONU, les produits pétroliers raffinés, la justice internationale et le risque nucléaire. Il ne contient aucun cessez-le-feu concernant l’Ukraine ou l’Iran. À Berlin, les partenaires de Kyiv préparent séparément les conditions de leur soutien et de futures garanties de sécurité.

Ce que contient la déclaration de Shenzhen

Le document publié par la diplomatie chinoise prévoit un dialogue sur la réduction des risques nucléaires et la non-prolifération. Aucun plafond d’arsenal, calendrier ou dispositif d’inspection n’y figure. Les trois pays projettent aussi d’accroître la production et la fourniture de produits pétroliers raffinés, sans volumes ni échéances. Il ne s’agit pas d’une annonce chiffrée sur le pétrole brut.

Ils soutiennent une réforme de l’ONU. Enfin, ils défendent le consentement des États et l’immunité des responsables, et estiment que la Cour pénale internationale et les organismes similaires ne doivent pas abuser de leur compétence. C’est leur position diplomatique, pas un exposé du droit applicable ni une décision judiciaire.

Des priorités nationales au texte collectif

L’annonce du Kremlin a précédé la mise en ligne du document chinois. Dmitri Peskov avait indiqué qu’une déclaration avait été adoptée et serait prochainement publiée. La rencontre avait duré environ une heure et demie, selon une agence de presse russe. La publication permet désormais de distinguer les engagements formulés ensemble des sujets abordés par chaque dirigeant.

Dans son intervention au trilatéral, Xi Jinping avait proposé des échanges réguliers au sommet et des mécanismes de communication destinés à prévenir les crises. Il avait également demandé une meilleure coordination sur la stabilité des marchés énergétiques et des chaînes d’approvisionnement. Ces orientations renseignent sur les objectifs chinois ; elles ne doivent pas toutes être présentées comme des mécanismes déjà créés.

Vladimir Poutine avait proposé d’aborder les échanges économiques, la sécurité alimentaire et énergétique ainsi que les conflits régionaux. Il avait présenté l’Ukraine comme un domaine d’intérêts convergents entre les trois puissances. Le président russe avait aussi indiqué avoir consacré une partie importante de son entretien préalable avec Donald Trump au dossier ukrainien. Cette présentation russe des discussions ne permet pas de déduire un compromis accepté par Kyiv.

À Berlin, préparer les conditions d’une garantie

Le gouvernement allemand décrit la réunion de la Coalition des volontaires comme une étape de coordination pour soutenir de nouvelles discussions directes entre Moscou et Kyiv, avec participation américaine et européenne. Il annonce des représentants de 37 pays, auxquels s’ajoutent les responsables de l’Union européenne et de l’OTAN. Ce nombre correspond aux délégations attendues, pas à un décompte de présences constatées.

L’ordre du jour allemand associe aide à l’Ukraine et préparation de garanties de sécurité robustes et juridiquement contraignantes, destinées à entrer en vigueur après un cessez-le-feu. Il mentionne une force multinationale et une coordination étroite avec les États-Unis. Il ne s’agit donc pas d’annoncer le déploiement effectif d’une nouvelle force ou des garanties déjà entrées en application.

Kyiv avait préparé cette étape. Dans son allocution du 16 novembre, Volodymyr Zelensky avait décrit un échange entre équipes ukrainienne, américaine et européenne, auquel Steve Witkoff et Jared Kushner participaient à distance. Il citait la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Pologne, les institutions européennes et l’OTAN. La réunion de Berlin était présentée comme la suite concrète de discussions qu’il reconnaissait difficiles.

L’Europe dispose aussi d’un instrument financier

Le Conseil de l’Union européenne a autorisé, le 16 novembre, un versement à venir d’un peu moins de 8 milliards d’euros au titre de la facilité pour l’Ukraine. Environ 5 milliards proviennent de ressources du prêt de soutien disponibles en 2026. L’autorisation suit la réalisation de plus de vingt étapes de réforme et doit notamment soutenir la stabilité financière et le fonctionnement de l’administration ukrainienne. Ce financement a été approuvé avant Shenzhen : il ne constitue ni une conséquence du sommet ni la preuve d’un versement déjà exécuté. Il montre en revanche que la contribution européenne au processus dépasse la représentation diplomatique.

Le scepticisme français avant la publication

Sur RTL, jeudi matin, Jean-Noël Barrot a estimé que les dirigeants réunis en Chine étaient trop divisés pour produire des résultats. Le ministre français des Affaires étrangères a opposé à cette rencontre le travail de préparation des garanties de paix à Berlin. Ses déclarations, diffusées avant la clôture du trilatéral, expriment une position diplomatique française : elles ne constituent pas une évaluation d’un texte final déjà examiné.

La réunion de Berlin doit préciser les prochaines étapes du travail entre l’Ukraine et ses partenaires. Son programme distingue le soutien immédiat et les garanties qui devraient suivre un cessez-le-feu. Les modalités de ces garanties restent donc un dossier séparé des échanges tenus à Shenzhen.

Photographie d’archives : Vladimir Poutine le 31 mai 2024, et non à Shenzhen. Kremlin.ru / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Photo entière conservée ; habillage Libnanews.

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