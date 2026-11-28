Le capitaine d’un cargo a signalé samedi que des hommes armés avaient pris le contrôle du navire au large du Yémen. Le sort de l’équipage n’a pas été précisé.

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Le capitaine d’un cargo a signalé samedi que des hommes armés avaient pris le contrôle du navire au large du Yémen. Le sort de l’équipage n’a pas été précisé.

Le signalement a été relayé le 28 novembre par UK Maritime Trade Operations (UKMTO), le service britannique de sécurité maritime. Selon le récit du capitaine, les hommes ont pris le contrôle du bâtiment à 9 h 30, heure du Yémen (6 h 30 UTC), au large de Balhaf, sur la côte sud. Les autorités ont été informées.

Le sort des marins reste inconnu

L’avis britannique ne donne ni le nom ni le pavillon du cargo, ni le nombre de marins à bord. Il ne précise pas non plus leur état. Aucun élément de l’alerte ne permet d’attribuer la prise de contrôle à un groupe. Le service a recommandé la prudence aux équipages qui traversent le secteur.

Un incident distinct de ceux du golfe d’Oman

Le golfe d’Aden relie la mer d’Arabie à l’entrée sud de la mer Rouge. Le signalement de samedi concerne cette route maritime, et non le golfe d’Oman ou le détroit d’Ormuz, plus à l’est. Le 26 novembre, le même service y avait émis un autre avis sur un incident impliquant un cargo et des forces militaires. Il n’a établi aucun lien entre ces dossiers.

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