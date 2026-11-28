Moscou affirme avoir intercepté 1 246 drones dans la nuit du 27 au 28 novembre. Le maire de la capitale dit que 123 ont été détruits à ses abords. Des restrictions de vols à Vnoukovo et Domodedovo ont été levées samedi matin.

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Moscou affirme avoir intercepté 1 246 drones dans la nuit du 27 au 28 novembre. Le maire de la capitale dit que 123 ont été détruits à ses abords. Des restrictions de vols à Vnoukovo et Domodedovo ont été levées samedi matin.

Le ministère russe de la Défense a annoncé samedi 28 novembre que ses forces avaient intercepté ou détruit 1 246 drones ukrainiens au cours de la nuit. Ce chiffre provient des autorités russes et n’a pas pu être vérifié de manière indépendante. Il correspond aux interceptions revendiquées par Moscou, et non au nombre total de drones lancés ou au nombre d’impacts.

Deux décomptes différents

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a publié un bilan distinct pour la région de la capitale. Selon lui, 462 drones ont pris cette direction entre 23 h vendredi et 7 h samedi, heure de Moscou. Une grande partie aurait été interceptée à distance, et 123 auraient été abattus aux abords de la ville. Les 462 désignent donc les appareils signalés en direction de la région, et les 123 les interceptions revendiquées près de la capitale. Ces chiffres ne s’ajoutent pas au bilan annoncé par le ministère.

Dans ses points successifs, le maire a indiqué que des équipes de secours intervenaient sur les lieux où des débris étaient tombés. Ses messages ne donnent pas de bilan consolidé des dégâts. Les objectifs de l’attaque et le nombre d’appareils ayant atteint leur cible ne sont pas établis à ce stade.

Des vols soumis à une autorisation temporaire

Dans la région de Moscou, l’agence fédérale de l’aviation civile a imposé des restrictions à Vnoukovo et Domodedovo. Durant leur application, les arrivées et les départs devaient être autorisés au cas par cas. L’agence a annoncé samedi matin la levée de ces restrictions dans les deux aéroports, ainsi qu’à Kalouga et à Tambov. Elle n’a pas chiffré, dans cette annonce, les vols retardés, déroutés ou annulés.

Kyiv signale aussi une attaque russe durant la nuit

Dans son propre bilan provisoire, l’armée de l’air ukrainienne dit avoir détecté 162 drones russes à partir de 18 h vendredi, heure de Kyiv, et en avoir abattu ou neutralisé 141 à 8 h samedi. Elle a signalé des impacts dans 13 lieux et des chutes de débris dans sept autres emplacements. Ce bilan concerne une attaque en Ukraine et ne permet pas de vérifier le décompte russe.

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