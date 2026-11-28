L’Opéra de Tunis a annulé le concert de Chimène Badi prévu le 5 décembre à la Cité de la culture. Les détenteurs de billets pourront demander un remboursement à partir du 1er décembre.

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L’Opéra de Tunis a annulé le concert de Chimène Badi prévu le 5 décembre à la Cité de la culture. Les détenteurs de billets pourront demander un remboursement à partir du 1er décembre.

La chanteuse française devait se produire avec l’Orchestre symphonique tunisien à la salle de l’Opéra de la Cité de la culture Chedli-Klibi. Le Théâtre de l’Opéra a annoncé l’annulation le vendredi 27 novembre sans indiquer de motif ni proposer de nouvelle date.

Des appels au boycott ont précédé la décision

Des militants propalestiniens avaient appelé au boycott du concert en rappelant une prise de position de la chanteuse en janvier 2019. Candidate à la sélection française pour l’Eurovision, elle avait alors défendu la tenue du concours en Israël malgré les appels au boycott. Elle n’a finalement pas représenté la France à Tel-Aviv. L’Opéra n’a pas indiqué si cette controverse avait motivé sa décision.

Démarches à partir du mardi 1er décembre

L’établissement invite les spectateurs ayant déjà acheté une place à se présenter à son administration à partir du mardi 1er décembre. Il prévoit également une demande de remboursement par virement. Les détenteurs de billets peuvent vérifier les modalités auprès de l’Opéra avant de transmettre les justificatifs demandés. Le communiqué ne donne pas de délai de versement.

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