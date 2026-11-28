Dimanche 29 novembre, don Antoine Drouineau prendra le départ des 42,195 km à Beyrouth. La collecte qu’il porte avec Pax Orienti doit financer des camps et des activités pour les jeunes de la paroisse maronite Mar Doumit, à Bourj Hammoud.

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Dimanche 29 novembre, don Antoine Drouineau prendra le départ des 42,195 km à Beyrouth. La collecte qu’il porte avec Pax Orienti doit financer des camps et des activités pour les jeunes de la paroisse maronite Mar Doumit, à Bourj Hammoud.

À 6 h 30 dimanche, quand les marathoniens s’élanceront de la place des Martyrs, don Antoine Drouineau courra pour une paroisse de la banlieue est de Beyrouth. Le prêtre français, membre de la Communauté Saint-Martin, participe au marathon de la capitale libanaise avec un objectif : réunir des fonds pour les activités des jeunes de Mar Doumit, dans le quartier de Nabaa, à Bourj Hammoud.

Des camps à financer à Bourj Hammoud

La collecte est portée par Pax Orienti, une association française présidée par le prêtre. Elle reversera les dons à la paroisse, qui organise les séjours avec ses animateurs, les responsables scouts et la communauté Foi et Lumière. La campagne annonce 210 enfants, adolescents et jeunes concernés par les camps. Elle soutient aussi sept unités scoutes et une communauté Foi et Lumière de 45 membres, qui réunit des personnes en situation de handicap, leurs proches et des jeunes.

La campagne donne des exemples de dépenses : 65 euros pour un séjour de quatre jours pour un jeune, et 220 euros pour l’électricité produite par les générateurs de trois camps. Les dons sont distincts des frais d’inscription au marathon et peuvent être versés sans prendre part à la course.

Une mission de deux ans dans le diocèse d’Antélias

Arrivé en septembre, Antoine Drouineau a été affecté pour deux ans dans le diocèse maronite d’Antélias. À Mar Doumit, il seconde le curé et apprend le rite maronite. La collecte concerne des activités déjà organisées par la paroisse : à Nabaa, l’accompagnement des enfants passe notamment par le scoutisme et les activités de groupe.

Dimanche 29 novembre, le départ du marathon et du semi-marathon est prévu à 6 h 30, heure de Beyrouth. Le programme de la course et la collecte de Pax Orienti sont accessibles séparément.

Informations pratiques

Photo : ShahenWasHere / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (redimensionnée, sans recadrage).

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