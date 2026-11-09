Crédit Agricole propose une fusion avec Banco BPM

Crédit Agricole propose de rapprocher sa filiale italienne de Banco BPM, dont il deviendrait actionnaire à environ 45 %. Le projet formerait la troisième banque du pays, avec 6,5 millions de clients et plus de 2 300 agences. Il prévoit un dividende exceptionnel et des synergies, mais reste soumis aux négociations, aux votes et aux autorisations. Derrière l’annonce, plusieurs chiffres demandent une lecture précise : la prime de 20 % n’est pas une offre en espèces sur le cours de Bourse.

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Crédit Agricole a proposé, lundi 9 novembre, de fusionner sa filiale italienne avec Banco BPM. Le groupe français souhaite porter sa participation à environ 45 % du nouvel ensemble. Il présente un projet qui formerait la troisième banque d’Italie, avec 6,5 millions de clients. L’opération reste soumise à l’examen de Banco BPM, au vote de ses actionnaires et aux autorités compétentes.

L’annonce vise à ouvrir une négociation sur le rapprochement de deux réseaux déjà implantés dans le pays. Banco BPM resterait au centre du groupe fusionné et conserverait sa cotation à Milan. Crédit Agricole prévoit aussi d’y apporter ses activités italiennes d’assurance. Le calendrier envisagé conduit au second semestre 2027, si les conditions sont réunies.

Crédit Agricole et Banco BPM : un rapprochement par apports

La proposition porte sur Banco BPM et Crédit Agricole Italia, non sur une fusion de l’ensemble du groupe français avec la banque italienne. Crédit Agricole S.A. apporterait des activités au nouvel ensemble et recevrait en contrepartie une participation accrue dans son capital. Le communiqué du 9 novembre indique une participation actuelle de 29,6 %, qui passerait à environ 45 %.

Banco BPM affichait encore 29,30 % sur sa page d’actionnariat mise à jour le 15 octobre. Le chiffre annoncé lundi est donc plus récent. La part de 45 % désigne, elle, un objectif après réalisation des apports. Elle ne décrit pas la participation détenue aujourd’hui.

Le montage laisse une place importante aux autres actionnaires de Banco BPM. Avec moins de la moitié du capital, Crédit Agricole ne détiendrait pas à lui seul la majorité absolue des actions. Les modalités de gouvernance annoncées prévoient une majorité d’administrateurs indépendants. L’actuel directeur général de Banco BPM, Giuseppe Castagna, dirigerait le groupe issu du rapprochement.

Un réseau italien de plus de 2 300 agences

Le périmètre annoncé réunirait plus de 2 300 agences. Le groupe français promet de maintenir l’identité italienne et l’autonomie opérationnelle du nouvel ensemble. Cette organisation associerait la banque de proximité aux métiers d’assurance vie et d’assurance dommages apportés par Crédit Agricole.

Pour les clients, l’enjeu concret serait l’intégration d’un réseau de distribution bancaire et d’une gamme plus large de services financiers. Pour les établissements, l’intérêt économique tient notamment à la possibilité de proposer plusieurs produits à une même clientèle. Un client bancaire peut souscrire une assurance ou accéder à une offre de gestion d’épargne dans le même groupe.

Ces perspectives commerciales ne renseignent pas encore sur les changements dans chaque agence. L’annonce ne détaille ni un calendrier de migration des comptes, ni une nouvelle tarification pour les particuliers. Elle ne donne pas non plus de liste de fermetures. Les clients ne disposent donc pas, à ce stade, d’un programme opérationnel de transformation de leur banque.

800 millions d’euros de synergies annoncées

Crédit Agricole évalue les synergies annuelles à 800 millions d’euros avant impôts. Il estime que l’opération pourrait augmenter d’environ 24 % le bénéfice par action de Banco BPM en 2027. Cette estimation suppose le plein effet des synergies : elle ne constitue pas un résultat déjà réalisé.

Une synergie désigne un gain attendu du rapprochement, par exemple grâce à des coûts partagés ou à des revenus supplémentaires. Elle doit ensuite être obtenue dans les comptes. Les dépenses nécessaires à l’intégration et le rythme de mise en œuvre influencent le résultat effectivement dégagé.

La banque française propose également un dividende exceptionnel d’un milliard d’euros aux actionnaires actuels de Banco BPM. Le rapport d’échange envisagé comporte une prime présentée à 20 %. Cette prime repose sur une comparaison de multiples de bénéfices attendus pour 2027 utilisés pour valoriser les apports. Elle ne correspond pas automatiquement à une offre en numéraire supérieure de 20 % au dernier cours de Bourse.

Le vote des actionnaires et les autorisations restent décisifs

Le projet doit franchir plusieurs étapes. Le conseil d’administration de Banco BPM doit d’abord évaluer la proposition. La structure juridique précise reste à définir entre les parties. Crédit Agricole prévoit ensuite une approbation par l’assemblée extraordinaire de la banque italienne.

Le montage recherché comprend une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique, selon une procédure dite de « whitewash ». Le communiqué expose un double verrou : la majorité requise pour la fusion et la protection des autres actionnaires lors du vote sur la dérogation. L’apport d’activités ne suffira donc pas, à lui seul, à porter la participation française au niveau visé.

Crédit Agricole cite enfin l’autorisation de la Banque centrale européenne et l’application du régime italien de contrôle des investissements stratégiques, appelé « golden power ». Ces étapes peuvent peser sur les conditions de réalisation et le calendrier. Le second semestre 2027 constitue l’échéance proposée par le groupe français. La prochaine décision attendue porte sur la réponse de Banco BPM à l’ouverture des discussions.

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