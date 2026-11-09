Après les élections du 3 novembre, les démocrates préparent des enquêtes sur l’administration Trump. Une initiative visant Pete Hegseth pourrait toutefois revenir devant le Congrès sortant dès cette semaine. Ce dossier distingue les résolutions déjà déposées, les investigations annoncées et les étapes nécessaires à une destitution. Il examine les affaires familiales, les contrats, les dossiers Epstein et les données fédérales, ainsi que les objections de l’exécutif. Une majorité électorale ne suffit ni à établir les accusations ni à garantir une condamnation au Sénat.

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Les enquêtes contre Trump entrent dans une nouvelle phase après les élections américaines du 3 novembre. Les démocrates préparent un contrôle renforcé de son administration, tandis qu’une initiative républicaine vise déjà Pete Hegseth. Le 8 novembre, Hakeem Jeffries a annoncé son soutien à la mise en accusation du secrétaire à la Défense. Mais ni cette déclaration ni la victoire électorale démocrate ne constituent une destitution. À Washington, plusieurs procédures, plusieurs responsables et deux calendriers se superposent.

Le premier calendrier est immédiat. Thomas Massie veut remettre en mouvement sa résolution contre Hegseth dès le retour des représentants à Washington. Le second commence en janvier 2027, lorsque les nouveaux élus prendront leurs fonctions et réorganiseront les commissions. Entre ces deux échéances, les républicains conservent les pouvoirs attachés au Congrès sortant. Les enquêtes annoncées par les futurs responsables démocrates doivent donc être distinguées des actes déjà accomplis.

Hegseth, première épreuve parlementaire après le scrutin

Le changement politique le plus précis est intervenu dimanche 8 novembre. Lors d’un entretien télévisé, Jeffries a affirmé qu’il voterait pour la résolution visant Hegseth. Il prévoit une discussion avec les représentants démocrates mardi, sans prétendre disposer déjà d’un engagement de chacun. Massie, élu républicain du Kentucky, envisage de relancer sa démarche dès lundi 9 novembre. Il s’agit d’une intention annoncée, non du résultat d’un vote.

Cette initiative ne vient pas de naître avec les midterms. Le 15 septembre, Massie avait présenté huit chefs contre le secrétaire à la Défense. Son communiqué officiel et son intervention au Congressional Record permettent d’en vérifier le contenu. Le cœur du texte porte sur la guerre contre l’Iran et sur les limites imposées à l’exécutif par le War Powers Resolution de 1973.

Trois chefs contestent distinctement le déclenchement des hostilités, leur poursuite malgré une demande de retrait du Congrès et leur continuation au-delà des délais légaux invoqués. Les autres concernent la protection des civils, les frappes contre des embarcations suspectées de trafic de drogue, les représailles alléguées contre le sénateur Mark Kelly, l’opération au Venezuela et les opérations au Yémen. Ce sont les accusations formulées par Massie, pas les conclusions d’un tribunal.

L’administration conteste la démarche. Donald Trump a défendu Hegseth et déclaré vouloir le maintenir. Le secrétaire dénonce, lui, une entreprise de destruction politique. Cette réponse ne règle pas les questions de droit soulevées par les élus. Elle confirme toutefois que la procédure rencontre une opposition de l’exécutif, et non une démission annoncée ou une reconnaissance des faits reprochés.

Le débat sur les pouvoirs de guerre comporte une difficulté juridique supplémentaire. Une résolution concurrente, adoptée par les deux chambres, n’est pas présentée au président pour signature. Or l’arrêt INS v. Chadha de 1983 a fragilisé les mécanismes permettant au Congrès de modifier l’action exécutive sans cette étape. Les analyses du service de recherche du Congrès soulignent cette difficulté pour la section 5(c) du War Powers Resolution. La portée contraignante du mécanisme reste contestée.

Il serait donc inexact de reprendre toute l’argumentation de Massie comme un droit définitivement tranché. La contestation sur cette section ne résout pas, à elle seule, les autres questions : autorisation initiale, délais de retrait ou conduite des opérations. Chaque chef repose sur une justification distincte. Les représentants peuvent en débattre séparément et ne sont pas tenus de traiter les huit accusations comme un bloc indivisible.

Un vote de procédure ne serait pas encore une destitution

Massie recourt à une procédure privilégiée pour obliger la direction de la Chambre à traiter sa résolution. L’enjeu est d’empêcher qu’elle reste simplement sans examen. Mais provoquer un vote ne signifie pas obtenir un vote favorable sur les accusations. La Chambre peut notamment décider d’écarter le texte ou de le renvoyer en commission. Le libellé exact de la question soumise aux élus sera donc déterminant.

Un exemple récent invite à cette précision. Le 15 septembre, la Chambre a adopté une motion écartant la résolution H.Res.1486 visant Trump. Le relevé républicain des votes indique 232 voix pour cette motion, 147 contre et 47 votes de présence. Ce scrutin n’était ni une condamnation présidentielle ni un procès au Sénat. Compter indistinctement tous les votes liés à une destitution produit une lecture trompeuse de l’activité parlementaire.

Pour Hegseth, la première question sera ainsi de savoir quel acte Massie accomplit effectivement au retour du Congrès. Viendront ensuite la décision de la direction de la Chambre, le contenu du scrutin et les soutiens réunis. Le ralliement public de Jeffries renforce politiquement l’initiative. Il ne permet pas d’annoncer à l’avance l’issue de ces étapes, surtout dans une assemblée dont la composition reste celle d’avant les élections.

Contre Trump, des résolutions existent déjà

La formule « nouvelle procédure de destitution » peut également masquer des textes antérieurs au scrutin. Le registre gouvernemental conserve notamment H.Res.1575, déposée le 24 septembre par Steve Cohen et renvoyée à la commission judiciaire. Elle propose de mettre Trump en accusation pour plusieurs séries de faits. Son existence est certaine. Son dépôt ne vaut pas adoption par la Chambre.

Cette distinction est visible jusque dans la présentation du document. Le texte publié comporte la formulation selon laquelle le président est mis en accusation, parce qu’il décrit la décision que son auteur demande aux représentants de prendre. Cette rédaction normative n’atteste pas que cette décision a été votée. La mention officielle « Introduced in House » identifie une version déposée, et non une résolution adoptée.

Les textes de Cohen et d’Al Green montrent que la pression parlementaire précède la nouvelle majorité. Ils ne démontrent pas l’existence d’une décision collective démocrate de lancer immédiatement un troisième procès présidentiel. Dans un entretien du 5 novembre, Robert Garcia a justement distingué les enquêtes qu’il souhaite conduire de la perspective d’une nouvelle mise en accusation de Trump. Il a insisté sur les moyens de contrôle utilisables et sur l’obstacle sénatorial.

Il faut donc séparer trois niveaux : un représentant propose des chefs, une majorité décide éventuellement de les adopter, puis le Sénat examine l’accusation. Une déclaration de soutien, un texte déposé et une procédure aboutie ne sont pas trois façons équivalentes de décrire la même situation. Les documents consultés établissent des initiatives et des préparatifs, sans autoriser à présenter une destitution présidentielle comme engagée jusqu’à son terme.

Les enquêtes contre Trump ne commencent pas toutes en janvier

Robert Garcia a défini ses priorités dès le 3 novembre : les intérêts financiers de la famille présidentielle, les pratiques de grandes entreprises, les opérations du département de la Sécurité intérieure et de l’ICE, ainsi que le traitement des dossiers Epstein. Son communiqué emploie un vocabulaire accusatoire. Ce vocabulaire exprime sa position politique ; il ne remplace pas la démonstration attendue d’une enquête.

Le changement de majorité pourrait surtout donner davantage de moyens à des démarches déjà amorcées. Les élus de l’opposition peuvent écrire aux administrations, demander des documents et publier des rapports. Diriger une commission ajoute la maîtrise de son programme, de ses auditions et de ses instruments de contrainte, dans les limites de ses compétences et de ses règles. Le passage d’une demande volontaire à une injonction formelle peut modifier le rapport de force.

La différence se mesure au document recherché. Une lettre peut demander pourquoi un contrat a été attribué. Une audition peut interroger les responsables de la décision. Des pièces internes peuvent permettre de comparer leur réponse avec la chronologie réelle. Aucun de ces actes ne prouve, à lui seul, un favoritisme. Leur articulation permet en revanche d’aller au-delà d’une confrontation de déclarations publiques.

Les affaires familiales et les contrats, un chantier documenté

Le dossier des intérêts privés comporte déjà des demandes officielles. Le 6 octobre, Garcia a demandé des informations à Jared Kushner sur les investissements d’Affinity Partners et sur leur articulation avec son rôle diplomatique au Moyen-Orient. La lettre vise un possible conflit d’intérêts. Elle ne permet pas de conclure que chaque investissement constitue une contrepartie à une décision américaine.

Cette question est concrète : qui bénéficie d’une opération financière, à quelle date et pendant l’exercice de quelles responsabilités publiques ? Pour établir un lien problématique, il faut examiner les participations, les décisions administratives, les échanges et les règles applicables. La proximité familiale peut justifier un contrôle renforcé. Elle ne dispense pas d’établir les faits ni de recueillir les explications des personnes concernées.

Un autre dossier porte sur les accords entre Trump et des cabinets d’avocats. Le 16 octobre, Jamie Raskin, Richard Blumenthal et Adam Schiff ont contesté le refus de Kirkland & Ellis de fournir des précisions sur un engagement de services juridiques. Leur démarche associe la Chambre et le Sénat avant même l’installation des nouvelles majorités. Elle illustre le type de demandes qui pourrait être repris avec des moyens supplémentaires.

Ces enquêtes peuvent atteindre des entreprises privées sans que celles-ci soient automatiquement accusées d’un crime. Une société peut détenir des contrats, des courriels ou des éléments comptables utiles au contrôle d’une décision publique. L’examen doit distinguer les documents recherchés, le rôle de leur détenteur et les conclusions éventuelles. Recevoir une demande du Congrès n’équivaut pas à une inculpation.

Epstein, immigration et données fédérales

La gestion des dossiers Epstein figure parmi les priorités annoncées par Garcia. Il souhaite des auditions publiques et davantage de documents. Le sujet comporte deux questions différentes : les actes des personnes impliquées dans les crimes d’Epstein et la manière dont les autorités ont traité les informations disponibles. Une enquête sur la seconde ne permet pas d’attribuer automatiquement les premiers à toute personne citée dans des archives.

La publication de documents devra aussi composer avec la protection des victimes et les exigences judiciaires. Un nom dans un carnet d’adresses, un témoignage, une accusation et une décision de justice ont des valeurs probatoires distinctes. Pour le Congrès, l’enjeu est de vérifier ce qui a été conservé, communiqué ou retenu, puis d’expliquer sur quelle base. L’accumulation de documents ne suffit pas sans leur contextualisation.

Sur l’immigration, il existe également des antécédents parlementaires précis. Robin Kelly a déposé le 14 janvier la résolution H.Res.996 contre Kristi Noem. Elle invoquait notamment des obstacles au contrôle des lieux de détention. Ce texte constitue un précédent daté. Il ne faut pas le présenter comme une initiative née des midterms ni confondre l’ancienne cible ministérielle avec les responsables actuellement en fonction.

Garcia veut par ailleurs examiner les activités liées au DOGE et les accès aux données fédérales. Dans son entretien du 5 novembre, il a posé des questions sur les informations consultées et sur les personnes qui y ont eu accès. Ces interrogations appellent des journaux d’accès, des autorisations et des réponses administratives. Elles ne permettent pas, en l’état, d’affirmer qu’un vol de données est établi.

La bataille des archives peut précéder celle des témoins

Le 29 octobre, Garcia et Raskin ont demandé à la Maison Blanche de préserver les conversations présidentielles avec des outils d’intelligence artificielle. Leur lettre faisait suite à des informations sur un usage de Grok concernant une opération au Venezuela. Ils réclamaient aussi un briefing sur les règles de conservation. L’acte vérifiable est cette demande de préservation ; les récits sur les décisions militaires restent à examiner.

Cette démarche montre pourquoi une enquête commence parfois bien avant une audition spectaculaire. Si les échanges recherchés ne sont pas conservés, leur reconstitution devient plus difficile. Les élus peuvent donc demander de préserver des archives sans avoir encore établi l’ensemble des faits. Une telle demande protège la possibilité d’un contrôle ultérieur. Elle ne préjuge pas du contenu des documents ni de ce qu’ils démontreront.

Le ministère de la Justice prépare sa riposte

Le 7 novembre, Trump a demandé au ministère de la Justice de se pencher sur les démocrates qui menacent son administration d’enquêtes ou de destitution. Il a qualifié leur comportement de criminel sans fournir d’éléments établissant une infraction. Le lendemain, le ministre Todd Blanche a repris cette critique. Ces déclarations ajoutent un conflit institutionnel aux investigations annoncées.

La question n’est pas seulement de savoir qui tiendra l’audition. Le ministère de la Justice intervient aussi dans les différends concernant certaines demandes du Congrès. Lorsque les élus cherchent des documents sur l’action même du ministère, les positions des deux institutions peuvent diverger. Une menace d’enquête contre des parlementaires n’annule cependant pas les compétences constitutionnelles de contrôle du Congrès.

L’exécutif peut invoquer le privilège exécutif pour protéger certaines communications. Ce mécanisme n’est pas né avec le second mandat de Trump. Un avis du bureau juridique du ministère, daté du 20 décembre 2024, défend déjà une protection contre certaines sanctions parlementaires visant un responsable qui respecte une invocation présidentielle de ce privilège. Il s’agit de la position juridique de l’exécutif, non d’une autorisation générale de refuser toute coopération.

Les commissions disposent notamment de voies civiles pour demander aux tribunaux de faire respecter une injonction. Ces procédures soulèvent des questions de compétence, de finalité législative et de privilège. Elles peuvent durer. Le succès électoral donne ainsi des leviers, mais il ne garantit ni la remise immédiate des dossiers ni un calendrier judiciaire aligné sur les attentes politiques.

La Chambre accuse, le Sénat peut destituer

La Constitution répartit les rôles. La Chambre détient le pouvoir de mise en accusation, généralement exercé par un vote majoritaire. Le Sénat détient celui de juger. Une condamnation exige l’accord des deux tiers des sénateurs présents. Si les cent sénateurs participent, il faut donc 67 voix. Ce seuil est différent de celui qui suffit à contrôler l’assemblée.

La procédure peut viser le président, le vice-président et d’autres responsables civils fédéraux. Elle ne renverse pas collectivement une administration à la manière d’une motion de censure parlementaire. Chaque cible, chaque chef et chaque vote doivent être identifiés. La mise en accusation d’Hegseth ne constituerait donc pas juridiquement celle de Trump, même si elle aurait des conséquences politiques pour le président.

Le Sénat ne prononce pas une peine de prison dans ce cadre. Les conséquences constitutionnelles portent sur la fonction et, éventuellement, l’accès futur à certaines responsabilités. La responsabilité pénale relève d’une autre voie. Inversement, une enquête parlementaire peut éclairer une réforme ou une décision budgétaire sans déboucher sur une mise en accusation. La sanction institutionnelle n’est pas son unique résultat possible.

Les échéances à surveiller

Le premier rendez-vous est la reprise effective de la démarche Massie. Il faudra vérifier le texte présenté, la procédure retenue et le scrutin organisé. Le suivant concerne l’organisation de la majorité démocrate, ses dirigeants et les présidences de commission. Les nouveaux mandats commenceront le 3 janvier 2027 : les annonces de novembre ne transfèrent pas immédiatement les pouvoirs du Congrès sortant.

Les premières demandes de documents, les convocations et les réponses de l’exécutif permettront ensuite de mesurer l’ampleur réelle du contrôle annoncé. Sur la destitution, le repère décisif restera le passage d’une intention individuelle à un acte adopté. Sur les enquêtes, ce seront les pièces obtenues et leur examen contradictoire. La discussion démocrate annoncée pour mardi sur Hegseth constitue la prochaine étape politique identifiée, pas encore son issue.

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