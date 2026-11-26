Le régulateur britannique a relevé des erreurs dans les données du dispositif d’indemnisation. Leurs effets restent à déterminer et une partie du dispositif est suspendue.

9

Lire l'article Stop

La Financial Conduct Authority (FCA) a annoncé jeudi 26 novembre avoir mal classé certains contrats dans les données utilisées pour calculer les indemnisations liées au financement automobile au Royaume-Uni. Le régulateur a demandé à Barclays de suspendre ses offres de règlement définitif pendant qu’il vérifie les conséquences de ces erreurs.

La FCA dit avoir repéré le problème en préparant sa réponse aux recours contre le dispositif. Les données en question ont servi à établir un paramètre de calcul fixé à 17 % pour les contrats conclus à partir du 1er avril 2014. Ce paramètre sert à ajuster le taux annuel utilisé dans le calcul de l’indemnité. Ce n’est ni un montant versé aux emprunteurs ni une réduction automatique de leur taux d’intérêt.

Une estimation moyenne, pas un plafond par dossier

Selon les premières vérifications du régulateur, le paramètre pourrait ne pas changer. S’il change, l’écart serait inférieur à un point de pourcentage de part et d’autre de 17 %. La FCA estime à moins de 10 livres par contrat, en moyenne, l’effet possible sur l’indemnisation. Cette estimation ne fixe ni un plafond individuel ni le sens de la correction pour chaque dossier.

Le dispositif couvre certains contrats souscrits entre le 6 avril 2007 et le 1er novembre 2024, notamment lorsque des informations sur les commissions ou les accords entre prêteurs et intermédiaires n’ont pas été communiquées correctement. La FCA estime qu’environ 12,1 millions de contrats pourraient être admissibles. Ce nombre concerne le dispositif dans son ensemble, pas le groupe de contrats dont le classement est en cause.

Les versements restent liés à l’issue des recours

Certaines règles sont suspendues pendant la procédure. Les prêteurs ne sont pas tenus de calculer ou de verser les indemnités relevant des parties suspendues, même si certains ont choisi de faire des offres amiables. La demande formulée jeudi vise les offres de règlement définitif de Barclays ; elle ne remet pas à elle seule en cause toutes les offres émises par les autres prêteurs.

Deux requérants devaient remettre leurs expertises vendredi 27 novembre. La FCA dit vouloir discuter avec eux et avec le tribunal des effets de la découverte sur ce délai. L’audience reste annoncée entre le 16 février et le 3 mars 2027. Le régulateur envisage des versements en 2027 si le dispositif est confirmé et si la décision ne fait pas l’objet d’un appel.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews