Deux ans après l’accord de cessez-le-feu, les journaux libanais reviennent sur les frappes et les discussions autour du retrait de la FINUL. Ils suivent aussi les réservations de fin d’année, les projets de financement des entreprises et le recrutement à l’Université libanaise. Hors du Liban, les tensions entre les États-Unis et l’Iran, les attaques entre Riyad et les Houthis et les élections espagnoles dominent plusieurs éditions.

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À la une : deux ans de cessez-le-feu au Sud-Liban

Ad Diyar du 28 novembre 2026 fait du deuxième anniversaire de l’accord du 27 novembre 2024 le point de départ de son dossier. Le journal juge que les conditions d’un retour à la vie ordinaire ne sont toujours pas réunies dans les villages les plus exposés. Al Quds Al Arabi, dans son édition du 28 novembre, rapproche les nouvelles frappes du Sud et du secteur de la Békaa occidentale de cette date anniversaire. Al Sharq rapporte le même jour des frappes et des destructions dans plusieurs localités du Sud. Ces éditions ne fournissent pas de bilan commun et ne décrivent pas toutes les mêmes lieux.

Al Sharq Al Awsat et Al Sharq du 28 novembre rapportent que Beyrouth soutient la poursuite de certaines missions de la FINUL pendant le retrait de la force. Al Sharq Al Awsat présente une formule française sur six mois. Le journal distingue la durée de cette transition de la nature des missions qui pourraient continuer. Al Binaa du même jour discute également ce calendrier. Le chiffre de six mois est un horizon évoqué dans les négociations, pas la durée d’un nouveau mandat voté.

Nidaa Al Watan du 28 novembre affirme que Washington souhaite un canal militaire entre les armées libanaise et israélienne. Al Sharq rapporte, lui, l’hypothèse d’une réunion de négociation à distance. Les deux informations ne décrivent pas le même mécanisme : l’une concerne un canal militaire durable, l’autre le format d’un échange. Aucun des deux journaux ne publie de décision conjointe établissant ce canal.

Politique libanaise : les discussions entre Baabda et le Hezbollah

Al Joumhouriya du 28 novembre 2026 évoque des contacts entre Baabda et Haret Hreik pour rétablir le dialogue entre la présidence et le Hezbollah. Le journal rapporte des mises en garde contre une mobilisation de rue et décrit un désaccord de fond sur les conditions du désarmement. Dans son compte rendu des positions de Joseph Aoun, il distingue le monopole des armes par l’État de la perspective de mettre fin à l’état d’hostilité avec Israël. Le quotidien ne fait état ni de calendrier commun ni d’accord sur les étapes à suivre.

Al Akhbar du 28 novembre couvre l’élection du conseil politique du Courant patriotique libre. Il décrit une compétition pour les sièges d’une instance où se définissent les orientations du parti. Le même numéro conteste, dans un dossier d’opinion, la démarche israélienne visant à faire reconnaître le Hezbollah dans son ensemble comme organisation terroriste. Ce dossier expose le point de vue du journal sur le rôle des autorités libanaises ; ses qualifications ne constituent pas des conclusions de l’ONU.

Al Liwaa du 28 novembre évoque deux réunions du Conseil des ministres la semaine suivante. Al Akhbar, dans ses pages consacrées à l’Université libanaise, détaille les attentes des enseignants contractuels concernant leur passage à temps plein, ainsi que les controverses sur les critères et l’ordre d’examen des dossiers. Le fait que ce dossier soit discuté ne préjuge ni de la liste finale ni de l’entrée en vigueur d’une décision.

Déclarations politiques : souveraineté, dialogue et application de Taëf

Al Liwaa du 28 novembre 2026 rapporte que Nawaf Salam refuse de céder aux intimidations qu’il attribue au Hezbollah, tout en disant ne pas rechercher une confrontation avec le mouvement. Al Quds Al Arabi du même jour souligne un autre volet de ses déclarations : le premier ministre a reçu une délégation de députés mobilisés pour le maintien d’une présence internationale au Sud. Al Sharq rend compte des prises de position de Joseph Aoun sur la souveraineté et de son soutien à la poursuite de certaines tâches de la force onusienne pendant son retrait.

Al Binaa du 28 novembre rapporte l’appel du cheikh Ahmad Kabalan à appliquer intégralement l’accord de Taëf et à réformer le système politique. Al Quds Al Arabi relève pour sa part la critique formulée par le cheikh Ali al-Khatib sur la manière dont la présidence s’adresse à la communauté chiite au sujet des armes. Al Sharq présente une position distincte, celle du député Michel Moawad, qui appelle lui aussi à appliquer l’accord de Taëf mais pose la question de l’autorité de l’État dans des termes opposés à ceux du Hezbollah.

Diplomatie : les contacts militaires et la visite du roi des Belges

Ad Diyar, Al Binaa et Al Liwaa du 28 novembre 2026 rendent compte de réunions avec des responsables allemands et asiatiques. Al Liwaa rapporte que le commandant de l’armée, Rodolphe Haykal, a reçu le secrétaire d’État allemand au ministère de la Défense Jens Plötner ainsi que des responsables militaires de Malaisie et du Brunei. Al Binaa relève que Joseph Aoun a évoqué la continuité des activités de la FINUL avec la délégation allemande et les demandes des habitants de Zawtar-Ouest. Ces rencontres ne fixent pas la composition d’une éventuelle mission après le retrait.

Al Liwaa du 28 novembre évoque une étape à Tebnine pour le roi des Belges. Cette annonce porte sur son déplacement de décembre, non sur une visite déjà effectuée. Ad Diyar suit le déplacement vers Washington de l’émissaire saoudien Yazid ben Farhan. Al Sharq rend compte d’un volet pratique de la coopération avec la Jordanie : faciliter le transit et lutter contre la contrebande. Il ne s’agit pas d’une annonce d’ouverture de nouveaux passages.

Économie : réservations de Noël, crédit aux entreprises et fiscalité bancaire

Nidaa Al Watan du 28 novembre 2026 suit la reprise du trafic à l’aéroport de Beyrouth et les réservations de fin d’année. Le responsable de l’aviation civile interrogé, fait état dans le journal de quelque 165 600 passagers à l’arrivée et 182 000 au départ pour la période du mois qu’il commente, avant la fin de novembre. Ad Diyar rapporte des anticipations favorables pour les fêtes et la préparation de mesures de sécurité. Les données de trafic déjà observées, les réservations et les arrivées effectives en décembre sont trois mesures différentes. Les chiffres de l’aéroport ne suffisent pas non plus à établir le taux d’occupation des hôtels : ils comprennent les résidents, les visiteurs en famille et les autres voyageurs.

Al Sharq et Nidaa Al Watan du 28 novembre évoquent l’étude d’un fonds de financement du secteur privé par les organisations économiques. Les éditions décrivent un projet, non un dispositif donnant déjà accès à des prêts. Al Liwaa et Al Sharq relaient la position de Fadi Khalaf, secrétaire général de l’Association des banques du Liban, sur l’imposition des résultats comptables des banques. Il soutient que certains résultats ne correspondent pas à des gains encaissés et qu’une taxation réduirait les liquidités disponibles. L’objection émane de l’association professionnelle ; les mêmes pages ne publient ni estimation fiscale indépendante ni réponse détaillée de l’administration.

Ad Diyar du 28 novembre examine un sujet distinct : les contraintes de tirant d’eau et les coûts susceptibles d’inciter des yachts à choisir des ports voisins. Al Araby Al Jadeed s’intéresse au rôle du port jordanien d’Aqaba lorsque le trafic du Golfe est perturbé. Al Sharq Al Awsat traite du marché du diesel et signale un risque de déficit mondial au deuxième trimestre 2027. Cette dernière information relève d’une prévision, pas d’une pénurie déjà constatée.

Justice : des fonds saisis, une décision sur la dot et une rue à Achrafieh

Nidaa Al Watan du 28 novembre 2026 revient sur les sommes saisies en juillet 2022 lors du passage de l’archevêque maronite Moussa el-Hage. Le journal attribue au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, Claude Ghanem, la décision de libérer les fonds pour permettre leur remise aux destinataires. Il ajoute que certains destinataires auraient refusé de les recevoir. Cette mesure concerne le devenir des sommes ; elle ne suffit pas à reconstituer l’issue des autres volets du dossier.

Ad Diyar du 28 novembre traite d’une offre de paiement d’une dot différée calculée à 15 000 livres libanaises pour un dollar. L’article rapporte que le dépôt à ce taux a été invalidé dans l’affaire examinée. La monnaie de la créance et les conditions de l’offre sont des éléments du litige ; cette décision ne peut pas être appliquée à toutes les dettes en devises sans examiner les contrats et le jugement. Dans une autre affaire, Al Akhbar interroge une décision du gouverneur de Beyrouth concernant une voie à proximité du centre commercial ABC à Achrafieh. La qualification retenue dans le titre du journal ne remplace ni l’arrêté du gouverneur ni le plan cadastral.

Société : les habitants du Sud et la solidarité avec les Palestiniens

Al Sharq Al Awsat du 28 novembre 2026 consacre un reportage aux villages chrétiens du Sud-Liban. Il décrit les contraintes pesant sur les habitants restés sur place et les accusations de collaboration qui les visent. Le maintien de familles dans leur village ne permet pas de tirer une conclusion sur leurs rapports avec les forces israéliennes. Dans un dossier distinct, le journal interroge les conséquences économiques et sociales du retrait de la FINUL sur des communes où la mission est présente depuis 1978.

Al Sharq du 28 novembre annonce un rassemblement à Beyrouth pour la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Al Araby Al Jadeed rend compte des difficultés des journalistes de Gaza, notamment de l’usure de leur matériel. Il traite aussi des populations du Kordofan occidental prises entre les combats et la faim. Dans les pages internationales d’Al Quds Al Arabi, un observatoire soudanais accuse les Forces de soutien rapide d’avoir tué douze personnes et incendié cinq villages. Les chiffres et l’attribution restent ceux de cet observatoire.

International : pression sur l’Iran, guerre au Yémen et élections en Espagne

Al Araby Al Jadeed, Al Binaa et Al Sharq Al Awsat du 28 novembre 2026 suivent les menaces échangées entre Téhéran et Washington, sur fond de blocus des ports iraniens. Al Araby Al Jadeed et Al Sharq Al Awsat rapportent des divergences en Israël sur l’opportunité de frapper l’Iran sans les États-Unis. Al Liwaa met en regard les menaces de Téhéran et celles de Donald Trump visant les installations de l’île de Kharg. Ces déclarations ne constituent pas l’annonce d’une frappe exécutée.

Al Quds Al Arabi et Al Sharq Al Awsat du 28 novembre décrivent la reprise des frappes et des attaques transfrontalières entre la coalition dirigée par Riyad et les Houthis. Al Liwaa et Nidaa Al Watan reviennent sur les discussions de l’Arabie saoudite, de la Turquie et du Pakistan à Islamabad, dans le cadre de leur accord de défense. Al Sharq Al Awsat suit également les discussions à Bagdad sur le pétrole et les postes-frontières du Kurdistan. Al Quds Al Arabi précise que le chiffre avancé de 100 milliards de dollars de pertes imputées à la contrebande de pétrole en Irak recouvre, selon la source citée, la période 2008–2025. C’est une estimation avancée par des responsables, pas un montant judiciairement établi.

Al Quds Al Arabi et Al Sharq Al Awsat du 28 novembre rapportent la déclaration du Hamas selon laquelle un fils de Khalil al-Hayya a survécu à une frappe à Gaza. Ils couvrent aussi les discussions de Gadi Eisenkot pour former une coalition en Israël. En Europe, Al Akhbar analyse les tensions du marché du logement dans la campagne espagnole, quand Al Joumhouriya et Al Sharq Al Awsat s’interrogent sur le poids que pourrait prendre la droite à l’issue du scrutin du dimanche 29 novembre. Ces analyses paraissent avant le vote.

Culture : Georges Khodr, Amin Rihani et les échanges musicaux avec le Brésil

Al Akhbar du 28 novembre 2026 consacre plusieurs articles au métropolite Georges Khodr, à son œuvre théologique et à son rapport à la Palestine. Al Joumhouriya publie le même jour un portrait qui revient sur sa place dans le débat intellectuel libanais. Al Akhbar consacre aussi un ensemble de textes à l’écrivain et éditeur palestinien Samah Idriss. Les deux dossiers donnent à lire des parcours différents : le premier par le dialogue des traditions religieuses, le second par la littérature et l’édition.

Ad Diyar du 28 novembre rend compte d’un colloque à l’Université Saint-Esprit de Kaslik sur Amin Rihani, son œuvre et ses conceptions de l’arabité. Nidaa Al Watan retrace de son côté des échanges entre musiciens brésiliens et libanais, avec le témoignage de l’attaché culturel Pablo Romero. Les représentations évoquées dans ce reportage ont déjà eu lieu. Al Araby Al Jadeed revient sur la distinction littéraire obtenue par Abdelrahman ElGendy pour son livre sur l’expérience carcérale.

Agenda culturel : Batroun et Saifi

À Batroun, l’illumination de l’arbre de Batrouniyat est annoncée pour le samedi 28 novembre. La programmation de Noël est répartie entre le vieux marché et plusieurs places de la ville. À Beyrouth, les organisateurs de l’exposition « Ce qui demeure enfoui », de Shereen Kouwatly, annoncent des visites du 2 au 20 décembre, de 15 h à 19 h chez NoCK, immeuble Émile Rayes, rue Youssef Hani, à Saifi.

Sport : le Liban reçoit la Chine après sa défaite contre le Japon

Nidaa Al Watan du 28 novembre 2026 revient sur la défaite du Liban contre le Japon, 86–82, dans les qualifications asiatiques pour la Coupe du monde de basket 2027. Le Liban reçoit la Chine le dimanche 29 novembre au complexe Nouhad Naufal de Zouk Mikaël. Le journal examine les conséquences possibles du résultat et de l’écart de points, sans présenter la qualification comme déjà acquise ou perdue. Al Sharq revient également sur la rencontre contre le Japon et sur le marathon de Beyrouth, pour lequel des coureurs étrangers sont attendus. Al Liwaa traite de l’organisation de la course.

Al Joumhouriya du 28 novembre évoque l’élection d’un nouvel exécutif au Comité olympique. Sur le plan international, Al Araby Al Jadeed couvre la Coupe Davis et l’élimination de l’Allemagne ; Al Quds Al Arabi revient sur le retrait de Marc Márquez, et Al Sharq Al Awsat sur la formation des jeunes dans les académies de football saoudiennes.

Technologie : interfaces cérébrales, suivi médical et intelligence artificielle

Al Araby Al Jadeed du 28 novembre 2026 explique comment des signaux cérébraux sont traduits en commandes numériques dans les travaux de Neuralink. Il présente aussi des recherches sur un robot volant de la taille d’un insecte qui pourrait être utilisé pour la pollinisation. L’intérêt de ces deux projets tient aux tâches précises testées ; leur intérêt potentiel ne prouve ni un usage clinique généralisé ni une utilisation agricole courante.

Al Joumhouriya traite le même jour du suivi médical à distance avec des dispositifs corporels et de l’intégration de l’intelligence artificielle aux outils bureautiques de Microsoft. Al Quds Al Arabi rend compte d’un forum de jeunes à l’enseigne « Cèdres en mouvement », où l’intelligence artificielle figure parmi les sujets discutés. Al Akhbar aborde, dans ses pages internationales, les questions soulevées par les intrusions informatiques attribuées à différents acteurs aux États-Unis. Ces éléments ne permettent pas d’imputer tous les incidents à un agent d’intelligence artificielle.

Personnalités : Bassam Chalita et Joseph Attieh

Al Sharq Al Awsat du 28 novembre 2026 publie un entretien avec le chef d’orchestre Bassam Chalita sur le parcours qui l’a conduit à la direction musicale et les choix qui structurent son travail. Al Sharq rapporte le soutien public du chanteur Joseph Attieh à Miss Liban. Nidaa Al Watan traite pour sa part d’Omar Harfouch et de l’Unesco dans une chronique signée : cette rubrique ne constitue pas un communiqué de l’organisation.

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