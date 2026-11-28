La convention citoyenne a démarré vendredi au Palais d’Iéna. Elle auditionne le Trésor ce samedi et doit remettre ses propositions en mars 2027.

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Cent cinquante citoyens tirés au sort ont commencé vendredi 27 novembre à Paris à travailler sur le déficit, la dette et les priorités de dépense. La convention organisée par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) doit remettre des propositions en mars 2027. Elle ne votera pas le budget.

La première session se déroule du 27 au 29 novembre au Palais d’Iéna. Le CESE demande aux participants d’examiner quels choix permettraient de réduire le déficit et de préparer l’avenir. L’exercice couvre les finances de l’État, des collectivités territoriales et de la Sécurité sociale. Il ne se limite donc ni aux dépenses des ministères ni au seul projet de loi de finances de l’État.

Un premier week-end pour comprendre les comptes publics

La cheffe économiste de la direction générale du Trésor, Dorothée Rouzet, doit ouvrir les auditions de ce samedi à 14 h 30. Dimanche à 11 h 15, la séance sur le périmètre des finances publiques doit réunir l’ancien rapporteur général du budget Gilles Carrez, le directeur général de l’Insee Fabrice Lenglart, le directeur de la Sécurité sociale Pierre Pribile et la directrice générale des Finances publiques Amélie Verdier. Ces deux auditions sont annoncées en direct sur les canaux du CESE.

Les premiers rendez-vous portent sur la lecture des comptes et les différentes administrations qui les composent. Le déficit désigne le solde négatif d’un exercice ; la dette mesure un encours. Une amélioration du déficit ne signifie donc pas nécessairement une baisse immédiate de la dette. Les citoyens pourront demander des éclairages et entendre des intervenants défendant des positions différentes. Un comité de gouvernance de quatorze membres organise les travaux et sélectionne les intervenants selon une exigence de pluralisme.

Sept sessions jusqu’en mars

Après ce week-end, les 150 participants doivent se retrouver du 11 au 13 décembre, puis à deux reprises en janvier et en février, avant une dernière session du 19 au 21 mars 2027. Le CESE prévoit d’abord une phase d’information, puis l’examen de plusieurs scénarios et enfin l’adoption du rapport. Une plateforme permet aussi de contribuer à la réflexion en dehors du groupe tiré au sort.

Le calendrier des travaux est distinct de celui du débat budgétaire au Parlement. Les conclusions seront des propositions ; elles ne détermineront ni les recettes ni les dépenses de l’État sans décision des institutions compétentes.

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