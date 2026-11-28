Les autorités sanitaires de Sanaa attribuent à l’Arabie saoudite une frappe qui a blessé quinze personnes samedi. La coalition a annoncé séparément avoir intercepté un missile en direction de Riyad.

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Le ministère de la Santé relevant des Houthis a annoncé que quinze civils, dont deux femmes, avaient été blessés dans une frappe à Sanaa tôt samedi 28 novembre. Le porte-parole du ministère, Anis al-Asbahi, a attribué la frappe à l’Arabie saoudite. La coalition n’a pas confirmé cette opération dans les déclarations disponibles samedi matin.

Le bilan concerne le quartier de Bir Abou Shamla, dans le district d’Al-Tahrir. Selon le porte-parole, des habitations ont également été endommagées. Des comptes rendus locaux ont fait état de dégâts dans des commerces. La première estimation locale de treize blessés a été suivie du bilan de quinze annoncé par les autorités sanitaires. Ces chiffres ne s’additionnent pas. Aucune vérification indépendante n’a permis d’établir le bilan exact ni d’identifier ce que visait la frappe.

Un incendie rapporté à Mokha

Les Houthis ont aussi signalé qu’une frappe avait déclenché un incendie dans une centrale électrique de Mokha, ville portuaire de la mer Rouge. L’annonce ne précise ni combien de personnes auraient été privées d’électricité, ni quand le service pourrait être rétabli. Aucun bilan humain distinct n’a été communiqué pour la centrale. Les informations sur Mokha ne font pas partie du bilan de Sanaa.

Riyad annonce une interception distincte

Le général Turki al-Maliki, porte-parole de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, a annoncé samedi que la défense aérienne avait intercepté et détruit un missile de croisière dirigé vers la région de Riyad. Il a attribué le tir aux Houthis. Son annonce ne fournit pas de bilan au sol et n’établit pas de lien entre le lancement et la frappe signalée à Sanaa. Jeudi, la coalition avait annoncé avoir intercepté deux missiles balistiques vers Riyad, et vendredi une interception séparée concernant un drone.

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