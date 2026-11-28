Les Transports publics genevois ont localisé l’incident à l’origine de la campagne d’hameçonnage du 24 novembre. La boutique est hors ligne, mais l’application et les distributeurs restent accessibles.

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Les Transports publics genevois (TPG) ont annoncé le 27 novembre que les données utilisées dans une campagne d’hameçonnage provenaient d’un incident touchant leur boutique en ligne. Ils ont désactivé la boutique, mais les voyageurs peuvent toujours acheter leurs billets dans l’application ou aux distributeurs.

Les TPG avaient alerté leurs clients le 24 novembre après l’envoi de courriels et de SMS imitant l’opérateur. Ces messages renvoyaient vers une fausse page destinée à obtenir des informations personnelles et bancaires. Le 26, l’opérateur indiquait encore enquêter sur l’origine des données. Le lendemain, il a relié la campagne à un incident sur sa boutique en ligne, distincte de son site d’information principal.

Les personnes identifiées ont été contactées

Selon l’opérateur, des tiers ont pu avoir accès au nom, au prénom, à la date de naissance, au genre, à la langue de préférence et aux coordonnées de certains clients. Les données bancaires ne figurent pas dans cette liste : c’est la page frauduleuse qui cherchait à les recueillir. Les TPG disent avoir écrit aux personnes qu’ils ont identifiées comme concernées et leur avoir indiqué les données qui ont pu être exposées. Ils n’ont pas chiffré le nombre de clients touchés dans leur communiqué.

Outre la boutique, les plateformes de gestion destinées aux employeurs et aux collectivités ont été mises hors ligne par précaution. L’Office fédéral de la cybersécurité et le Préposé fédéral à la protection des données ont été informés. L’opérateur a annoncé avoir déposé plainte auprès de la police cantonale et du Ministère public.

Où acheter un billet ou renouveler un abonnement

Le réseau de bus et de trams, les distributeurs et l’application restent en service, d’après les TPG. Les billets peuvent être achetés dans l’application ou aux distributeurs ; pour un renouvellement d’abonnement, l’opérateur oriente les clients vers ses agences et ses points de vente de proximité.

En cas de message suspect, les TPG invitent à ne pas transmettre de données personnelles ou bancaires et à passer directement par leur site ou leur service clientèle, au 00800 022 021 20. Le communiqué du 27 novembre ne donne pas de date de réouverture de la boutique.

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