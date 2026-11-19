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Oui, le Liban est un pays arabe par sa Constitution, sa langue officielle et son appartenance à la Ligue arabe. Cette réalité n’efface ni son identité nationale propre, ni sa diversité religieuse, ni ses héritages méditerranéens et francophones.

La présence du français, l’importance des communautés chrétiennes et les références fréquentes aux Phéniciens peuvent donner l’impression que le Liban se situerait à l’extérieur du monde arabe. Sur le plan institutionnel, la réponse ne prête pourtant pas à confusion. Le pays affirme son appartenance arabe tout en constituant un État indépendant. La difficulté vient surtout des sens différents donnés au mot « arabe » : une langue, une culture, une appartenance régionale ou, parfois, une origine familiale supposée.

Ce que dit la Constitution libanaise

Le préambule de la Constitution affirme que le Liban est « arabe dans son identité et son appartenance ». Il rappelle aussi sa qualité de membre fondateur de la Ligue des États arabes. L’article 11 désigne l’arabe comme langue nationale officielle et prévoit qu’une loi détermine les cas d’utilisation du français. Le français n’y possède donc pas le même statut que l’arabe.

Le même texte affirme la souveraineté et l’indépendance du Liban. Ces deux principes ne s’opposent pas : appartenir au monde arabe ne signifie pas être une partie d’un autre État, ni renoncer à des institutions, à une nationalité et à des frontières propres. « Libanais » et « arabe » ne répondent pas exactement à la même question. Le premier terme désigne notamment une nationalité ; le second peut décrire une appartenance culturelle et régionale.

Une appartenance qui précède l’accord de Taëf

Le Liban compte parmi les États fondateurs de la Ligue arabe, créée au Caire en 1945. Son inscription dans cet ensemble n’est donc pas une conséquence récente des crises régionales. Elle accompagne les premières années de son indépendance. La Ligue rassemble des États distincts, et non les provinces d’un même pays : l’appartenance à cette organisation n’implique pas l’uniformité de leurs régimes politiques ou de leurs sociétés.

L’accord de Taëf de 1989, qui a posé les bases de la sortie de la guerre civile, reprend explicitement l’identité et l’appartenance arabes du Liban. Il affirme simultanément que celui-ci constitue une patrie définitive pour ses citoyens. Le compromis rassemble ainsi deux exigences souvent opposées dans les débats politiques : l’ancrage arabe et la pérennité d’un État libanais souverain. Il ne demande pas de choisir entre les deux.

Parler libanais, est-ce parler arabe ?

Dans la conversation, « parler libanais » désigne généralement l’arabe libanais, avec son vocabulaire, sa prononciation et ses expressions. Il faut le distinguer de l’arabe standard utilisé dans de nombreux textes écrits et situations formelles. Cette différence entre langue quotidienne et langue standard ne constitue pas une particularité exclusivement libanaise.

Les universités du pays enseignent d’ailleurs les deux. À l’Université américaine de Beyrouth, les programmes distinguent l’arabe standard moderne et l’arabe libanais parlé. L’Université libano-américaine propose également des enseignements consacrés au dialecte libanais pour la communication quotidienne. Les différences de registre n’empêchent donc pas les établissements d’inscrire le parler du pays dans l’apprentissage de l’arabe.

Des mots français ou anglais peuvent entrer dans une conversation en arabe libanais. Le passage d’une langue à l’autre n’en fait pas un simple mélange dépourvu de structure. Il traduit des parcours scolaires, des habitudes familiales et des contacts culturels. Une personne peut employer plusieurs langues au cours de la journée sans changer de nationalité ou d’appartenance à chaque phrase.

Arabe ne veut pas dire musulman

L’une des principales confusions consiste à traiter « arabe » et « musulman » comme des synonymes. Le premier terme peut renvoyer à une langue ou à une culture ; le second désigne une appartenance religieuse. Il existe des Arabes chrétiens et des musulmans qui ne sont pas arabes. La religion d’un individu ne permet donc pas, à elle seule, de déterminer sa langue, sa nationalité ou la manière dont il définit son identité.

Au Liban, la diversité des communautés religieuses ne contredit pas l’appartenance arabe de l’État. Elle oblige plutôt à éviter une lecture qui réduirait le pays à une seule communauté. La Constitution protège la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans les conditions qu’elle définit. Son cadre national ne repose pas sur l’exigence que tous les citoyens professent une même religion.

Un pays qui a participé à la culture arabe

Le lien du Liban avec l’arabe dépasse largement les institutions. Beyrouth et les milieux intellectuels du Mont-Liban ont participé à la Nahda, la renaissance culturelle arabe. Les bibliothèques de l’Université américaine de Beyrouth conservent et rendent accessibles des collections de revues de cette période, notamment des publications remontant au XIXe siècle.

Des figures comme Boutros al-Boustani ont contribué au travail sur la langue, à la traduction et à la circulation des connaissances. Cette histoire montre pourquoi il serait trompeur d’opposer systématiquement les influences européennes à la culture arabe. Dans le parcours des intellectuels de la Nahda, l’apprentissage de langues étrangères, les traductions et le renouvellement de l’expression arabe pouvaient se nourrir mutuellement.

Et l’héritage phénicien ?

L’héritage phénicien appartient pleinement à l’histoire du territoire libanais. À Byblos, les vestiges de plusieurs civilisations et les inscriptions anciennes témoignent d’une profondeur historique qui ne commence pas avec l’apparition des États contemporains. La reconnaissance de cet héritage ne répond toutefois pas à la même question que le statut institutionnel du Liban actuel.

Un patrimoine antique ne constitue pas, à lui seul, un classement exclusif de la population d’aujourd’hui. Les références phéniciennes, les traditions locales et l’appartenance arabe peuvent occuper des places différentes dans les récits familiaux ou les sensibilités politiques. Les opposer comme si l’une devait nécessairement annuler l’autre transforme une histoire faite de continuités et de transformations en choix binaire.

La francophonie n’est pas une identité de remplacement

Le Liban appartient à la Francophonie institutionnelle depuis 1973. Il peut donc être à la fois un État arabe et un État membre de l’Organisation internationale de la Francophonie. Cette double appartenance ne relève pas d’une exception juridique : une organisation linguistique et culturelle ne remplace ni la nationalité de ses membres ni leurs autres engagements internationaux.

Le français fait partie de la vie culturelle et éducative du pays, mais il ne définit pas à lui seul l’ensemble des Libanais. Inversement, l’appartenance arabe ne permet pas de résumer toutes leurs références. La réponse à la question initiale est donc nette : le Liban est un pays arabe, sans être culturellement uniforme. Reconnaître cette appartenance et reconnaître sa pluralité sont deux constats compatibles.

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