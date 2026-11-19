Les États-Unis poursuivent leur campagne économique contre l’Iran sans exclure la force. Les sanctions du 18 novembre et la médiation qatarie du 17 éclairent un arbitrage encore ouvert. Les discussions rapportées ne constituent ni une décision de frappes ni l’annonce d’un accord entre Washington et Téhéran à ce stade précis.

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Washington poursuit sa pression économique sur l’Iran, sans fermer l’option militaire. Selon Axios, le 19 novembre, Donald Trump envisage encore des frappes conjointes avec Israël. Des responsables américains doutent d’une allégation israélienne sur les armes chimiques.

Ce récit de discussions internes ne constitue pas l’annonce d’une décision présidentielle. Il remet toutefois en lumière une distinction essentielle dans la position américaine : privilégier les sanctions à un moment donné ne signifie pas renoncer durablement à la force.

Iran : la pression économique continue

Le volet financier s’est encore traduit par une décision publique le 18 novembre. Le Trésor américain a annoncé des sanctions contre des structures et réseaux qu’il accuse de soutenir le Hezbollah et les Gardiens de la révolution iraniens. Ces accusations sont celles des autorités américaines.

Les mesures prévoient notamment le blocage des biens relevant de la juridiction américaine et des restrictions sur les transactions concernées. Elles attestent la poursuite de la campagne financière, mais ne permettent pas de déduire l’issue d’un arbitrage militaire.

La réserve était déjà présente dans les propos de Marco Rubio à Paris, le 10 novembre. Le secrétaire d’État défendait alors la pression économique plutôt que de grandes opérations, tout en maintenant la possibilité d’une réponse militaire au franchissement de lignes rouges. Le portail des éditoriaux gouvernementaux américains a repris cette position le 16 novembre. L’efficacité avancée pour les sanctions reste une appréciation de Washington, non la preuve qu’un compromis serait acquis.

La médiation qatarie reste ouverte

Le 17 novembre, le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al Ansari, a indiqué que la médiation se poursuivait. Il annonçait une rencontre prévue avec la partie iranienne pour discuter des propositions en circulation.

Cette déclaration ne suffit pas à établir que la rencontre a eu lieu ou qu’elle a débouché sur un accord. Doha soulignait aussi les risques que l’escalade fait peser sur les négociations et la navigation. La poursuite de ces démarches ne vaut donc ni garantie de désescalade ni annonce d’un règlement.

Photo : le Capitole américain, archive 1997. Architect of the Capitol, domaine public. Illustration institutionnelle, sans représenter une réunion actuelle.

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