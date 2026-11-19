MBC Group publie une perte consolidée de 483 millions de riyals sur les neuf premiers mois de 2026. Shahid affiche pourtant un bénéfice et une hausse de ses recettes. Les comptes annoncés le 9 novembre distinguent plusieurs phénomènes : baisse de la publicité, recul de contrats techniques, croissance des abonnements et pertes de valorisation financière. Le résultat ajusté reste positif sur neuf mois, mais négatif au troisième trimestre. La rentabilité annuelle de Shahid demeure un objectif à confirmer.

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MBC Group a enregistré une perte nette consolidée de 483 millions de riyals saoudiens sur les neuf premiers mois de 2026. Dans le même temps, Shahid est devenu bénéficiaire. Ces résultats, présentés dans un communiqué daté du 9 novembre pour la période arrêtée au 30 septembre, éclairent deux évolutions différentes : une activité publicitaire sous pression et un service de vidéo en ligne dont les abonnements progressent.

Le chiffre d’affaires du groupe atteint 2 964,4 millions de riyals, contre 3 841,8 millions un an auparavant. La baisse s’élève à 22,8 %. Shahid réalise, à lui seul, 1 178,5 millions de riyals de recettes, en hausse de 15,9 %. Sa progression ne suffit donc pas à compenser le recul des autres métiers.

La perte consolidée de 483 millions inclut les intérêts minoritaires. La part attribuable aux actionnaires de la société mère atteint, elle, 509,8 millions de riyals. Ces deux chiffres décrivent des périmètres différents du même résultat, et non deux estimations concurrentes.

MBC et Shahid : deux trajectoires dans les mêmes comptes

Le contraste mérite davantage qu’une opposition entre télévision en crise et numérique gagnant. Les comptes regroupent des activités différentes : publicité, services techniques, production, abonnements et investissements financiers. Un recul de leur valorisation peut peser fortement sur le résultat net sans correspondre à une baisse équivalente des recettes des programmes.

Les principaux chiffres permettent de séparer ces dimensions. Tous les montants du tableau sont exprimés en millions de riyals saoudiens. Les périodes comparées couvrent janvier à septembre, et non des exercices annuels complets.

Indicateur Neuf mois 2025 Neuf mois 2026 Chiffre d’affaires de MBC Group 3 841,8 2 964,4 Résultat net consolidé +427,8 −483,0 Résultat net normalisé présenté par MBC +345,8 +95,7 Chiffre d’affaires de Shahid 1 017,1 1 178,5 Résultat net de Shahid −23,3 +57,3 Recettes d’abonnements de Shahid 813,6 977,8 Recettes publicitaires de Shahid 174,9 152,3

Calculée à partir de ces chiffres, la contribution de Shahid au chiffre d’affaires consolidé passe d’environ 26,5 % à 39,8 %. Cette progression de poids relatif tient à la fois à sa croissance et à la contraction du groupe. Elle ne doit pas être confondue avec une part de marché du streaming dans le monde arabe.

Les investissements financiers aggravent la perte

MBC comptabilise 575,5 millions de riyals de perte de juste valeur sur son investissement dans Arabian Contracting Services Company, ou ACSC. La juste valeur correspond à une réévaluation comptable de l’actif. Son évolution affecte le résultat, mais ne représente pas nécessairement une sortie de trésorerie du même montant pendant la période.

Le groupe présente aussi un résultat « normalisé ». Il retire les mouvements de valorisation identifiés sur ACSC, Anghami, Wego et Tapmad, soit 578,7 millions de riyals de pertes nettes. Cette correction transforme la perte publiée de 483 millions en un bénéfice ajusté de 95,7 millions.

Cet indicateur ne remplace pas le résultat comptable. Il permet d’isoler l’effet des investissements concernés, selon le périmètre défini par MBC. Il reste d’ailleurs en recul de 72,3 % par rapport aux neuf premiers mois de 2025. Même en retirant ces variations de valeur, la rentabilité ne retrouve donc pas son niveau précédent.

Le troisième trimestre confirme cette fragilité. De juillet à septembre, le groupe affiche une perte consolidée de 449 millions de riyals. Le résultat normalisé demeure négatif, à 82,7 millions. L’ajustement comptable ne suffit donc pas à expliquer toutes les difficultés de la période.

Les abonnements soutiennent Shahid, pas la publicité

Shahid tire principalement sa croissance des abonnements. Leurs recettes atteignent 977,8 millions de riyals, soit une hausse de 20,2 %. Elles représentent environ 83 % des revenus de la plateforme. Le modèle financé par la publicité suit une autre direction : ses recettes diminuent de 12,9 %, à 152,3 millions.

Le numérique n’échappe donc pas au ralentissement publicitaire. La distinction utile se situe aussi entre recettes versées par les abonnés et recettes payées par les annonceurs. La croissance de Shahid ne signifie pas que tous ses modes de financement progressent.

Les abonnements vendus directement aux particuliers rapportent 835 millions de riyals, en hausse de 14,6 %. Ceux commercialisés dans le cadre de relations avec des entreprises atteignent 142,8 millions, soit une progression de 67,7 %. Ces deux catégories forment ensemble les recettes d’abonnements publiées.

La marge brute de Shahid passe de 20,2 % à 25,6 %. Son bénéfice net atteint 57,3 millions de riyals, après une perte de 23,3 millions sur la période comparable. Rapporté au chiffre d’affaires, ce bénéfice représente environ 4,9 %. Il s’agit d’un résultat positif, mais pas d’une marge équivalente au rythme de croissance des ventes.

La télévision et les services techniques reculent

Le segment regroupant diffusion et autres activités commerciales enregistre 1 372,3 millions de riyals de recettes, en baisse de 35,8 %. Les revenus télévisuels diminuent de 23,1 %, à 831 millions. Les services de diffusion et techniques reculent plus fortement : 402,7 millions, contre 858,1 millions un an auparavant.

Ces variations sont distinctes. Une baisse publicitaire affecte la monétisation des audiences. La diminution des services techniques dépend également du portefeuille de contrats. On ne peut donc pas lire le recul total de ce segment comme une mesure de la seule audience des chaînes.

Le pôle Media & Entertainment présente encore un autre profil. Son chiffre d’affaires sur neuf mois diminue de 39,8 %, à 413,6 millions de riyals, tandis que son bénéfice brut augmente de 33,3 %. La comparaison des seules ventes manquerait ainsi une partie du changement de rentabilité des projets comptabilisés.

Pour Shahid, la direction maintient l’objectif d’un exercice 2026 bénéficiaire. Il s’agit d’une prévision : les résultats disponibles s’arrêtent au 30 septembre. Les comptes annuels permettront de vérifier si le bénéfice accumulé sur neuf mois résiste aux revenus, aux dépenses de contenus et aux charges du dernier trimestre.

Illustration : panorama urbain de Riyad, photographie de Tayssir Kadamany publiée en juin 2026 sur Pexels. La date de prise de vue n’est pas établie. Cette vue ne représente pas les locaux de MBC ou de Shahid.

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