Israël annonce une frappe à Janta, dans la Békaa, en invoquant une activité sur un ancien site du Hezbollah. Les informations libanaises rapportent des frappes dans le secteur, sans bilan vérifié. Les décomptes divergent. La nature de la cible reste une affirmation israélienne, dans le contexte du cessez-le-feu au Liban.

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L’armée israélienne annonce avoir frappé le secteur de Janta, dans la Békaa, en invoquant une activité repérée sur un site qu’elle présente comme anciennement utilisé par le Hezbollah. Ce jeudi 19 novembre, l’Agence nationale d’information libanaise rapporte également des frappes dans le secteur d’Al-Chaara, dans la chaîne orientale. Aucun bilan humain vérifié n’est disponible dans les éléments consultés.

Janta : une frappe annoncée par Israël

Dans le communiqué transmis à la rédaction, l’armée israélienne dit avoir visé un ancien site du Hezbollah après y avoir identifié une activité. Cette qualification du lieu et la justification de l’intervention restent des affirmations de l’armée israélienne. Elles n’ont pas pu être vérifiées indépendamment.

La rédaction n’a pas retrouvé la publication originale de cette annonce sur les pages officielles accessibles au moment de la préparation de cet article. Elle en rapporte donc les éléments transmis, sans leur attribuer une confirmation supplémentaire. Aucun élément consulté ne permet de préciser la nature de l’activité alléguée ou d’établir l’identité des personnes éventuellement présentes.

Du côté libanais, le correspondant de l’Agence nationale d’information à Baalbek signale des frappes aériennes dans le secteur d’Al-Chaara. Il indique que les détonations ont été entendues dans la ville. Un autre média libanais rapporte également des frappes dans la chaîne orientale, dans la Békaa.

Pas de décompte fiable ni de bilan établi

La dépêche de l’agence libanaise comporte une contradiction entre son titre et son corps sur le nombre de frappes. Aucun total n’est donc retenu ici. Elle ne précise pas davantage l’heure exacte des attaques, l’étendue des dégâts ou un bilan humain.

Les horaires de mise en ligne des différents signalements ne permettent pas de les répartir en plusieurs vagues distinctes. L’annonce israélienne et les informations libanaises sont rapprochées pour décrire la situation dans ce secteur, sans additionner les frappes ni présenter chaque publication comme une nouvelle attaque.

Cette annonce ne doit pas non plus être confondue avec celle du 16 novembre. L’armée israélienne avait alors déclaré avoir frappé une livraison d’armes destinée au Hezbollah dans le secteur de Janta. Le communiqué désormais transmis invoque une activité sur un ancien site. Ces deux justifications ne décrivent pas nécessairement une même cible.

La souveraineté libanaise au cœur du contexte

Ces frappes concernent un secteur de la Békaa, et non le Sud-Liban. Elles touchent le territoire libanais dans un contexte de cessez-le-feu et de discussions sur le retrait israélien et l’autorité de l’État. Les éléments du communiqué transmis ne permettent pas de rattacher sa justification à une disposition précise des arrangements en vigueur.

Dans un entretien à la chaîne irakienne Dijlah, dont la présidence a publié le texte, Joseph Aoun refuse que le contrôle du désarmement soit confié à Israël. Il défend la souveraineté libanaise et le rôle de l’armée, tout en évoquant la possibilité d’une vérification par une équipe des Nations unies. Il place le retrait israélien du Sud parmi les objectifs prioritaires et privilégie la diplomatie. Ces propos exposent sa position générale ; ils ne sont pas présentés comme une réaction à Janta.

Dans son ordre du jour publié ce 19 novembre pour l’Indépendance, le commandant de l’armée libanaise, Rodolphe Haykal, réaffirme l’objectif d’étendre l’autorité de l’État à tout le pays et de réserver les armes à l’État. Il dénonce aussi les attaques israéliennes et leurs effets sur les localités et le retour des habitants. Ce texte général ne constitue pas une réaction spécifique à la frappe annoncée à Janta.

Pour cet épisode, la nature du site visé, les dégâts et les éventuelles victimes restent à établir au-delà des déclarations militaires et des premiers signalements.

Illustration : photographie d’archives de la Békaa conservée dans la médiathèque Libnanews, septembre 2024. Elle ne représente pas la frappe annoncée à Janta le 19 novembre 2026. Photographe non renseigné dans la fiche d’origine ; habillage éditorial Libnanews.

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