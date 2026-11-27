À compter du 3 décembre 2026, le Sénégal ouvre le renouvellement des cartes d’identité biométriques de la CEDEAO délivrées en janvier 2017. La mesure complète la campagne déjà ouverte pour les cartes émises en 2016. Les demandes se déposent au Sénégal ou auprès des ambassades et consulats sénégalais à l’étranger.

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À partir du jeudi 3 décembre 2026, les Sénégalais dont la carte nationale d’identité biométrique de la CEDEAO a été délivrée en janvier 2017 pourront demander son renouvellement. La Direction de l’automatisation des fichiers a annoncé vendredi 27 novembre l’élargissement de cette campagne, qui concernait jusque-là les cartes délivrées en 2016. La démarche est ouverte aussi aux Sénégalais établis à l’étranger.

Vérifier la date de délivrance inscrite sur la carte

La campagne vise désormais les titres délivrés entre le 4 octobre 2016 et le 31 janvier 2017 inclus. Pour les cartes de janvier 2017, le 3 décembre marque le premier jour où leurs titulaires peuvent déposer une demande. Les cartes délivrées entre le 4 octobre et le 31 décembre 2016 relevaient déjà de la première phase, lancée le 25 septembre. Le communiqué invite leurs titulaires à déposer leur demande sans tarder si ce n’est pas encore fait.

Il faut donc distinguer la date à partir de laquelle le dossier est recevable de celle inscrite sur la carte. Le 3 décembre est l’ouverture des demandes pour le nouveau groupe de titulaires. Il ne s’agit ni d’une date commune d’expiration ni de l’ouverture du renouvellement pour toutes les cartes émises en 2017.

Où déposer le dossier, au Sénégal et à l’étranger

Au Sénégal, les demandes sont déposées dans les centres d’enrôlement installés dans des commissariats de police, des préfectures et des sous-préfectures. À l’étranger, la démarche passe par les centres des ambassades et consulats sénégalais. L’annonce du 27 novembre ne fixe pas d’horaires communs à ces guichets. Il est utile de vérifier les modalités d’accueil auprès de son centre avant de se déplacer.

Pour la campagne ouverte en septembre, le ministère de l’Intérieur indiquait que le dépôt nécessitait une copie de l’ancienne carte biométrique, un extrait de naissance et sa copie littérale. Il précisait que la nouvelle carte se retire au centre d’enrôlement sur présentation du récépissé de dépôt et de l’ancienne carte. Il faut donc conserver ces deux documents jusqu’au retrait. L’annonce d’extension ne donne pas de délai unique de remise du nouveau titre.

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