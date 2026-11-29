Le gouvernement danois a conclu dimanche un accord sur le budget 2027. Il prévoit la gratuité des transports publics pour les 17 à 21 ans dès septembre, avec des exceptions à Copenhague et sur le Grand Belt. Le texte prévoit aussi une hausse ciblée des pensions et la gratuité de certains soins dentaires.

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Le gouvernement danois a conclu dimanche un accord sur le budget 2027. Il prévoit la gratuité des transports publics pour les 17 à 21 ans dès septembre, avec des exceptions à Copenhague et sur le Grand Belt. Le texte prévoit aussi une hausse ciblée des pensions et la gratuité de certains soins dentaires.

Les jeunes de 17 à 21 ans pourraient prendre gratuitement les transports en commun au Danemark à partir du 1er septembre 2027. Le gouvernement a annoncé dimanche 29 novembre un accord budgétaire avec l’Alliance rouge-verte (Enhedslisten) et le parti écologiste Alternativet. Il fixe les dates de mise en œuvre, les crédits et deux exceptions temporaires. Le Parlement doit encore adopter le budget.

La gratuité commencerait en septembre 2027

Le premier groupe concerné est celui des 17 à 21 ans. Les jeunes de 16 ans bénéficieraient, à la même date, d’une réduction de 50 %, équivalente à l’actuel tarif enfant. Le 1er janvier 2029, la gratuité serait étendue à tous les moins de 22 ans. Le ministère danois des Finances chiffre les crédits à 700 millions de couronnes en 2027, première année d’application partielle, puis 2,1 milliards en 2028 et 3 milliards par an en 2029 et 2030.

Une enveloppe distincte doit permettre aux communes de diminuer la participation des moins de 22 ans aux déplacements individuels adaptés au handicap dès septembre 2027. Il s’agit ici d’une baisse du reste à charge, pas de la gratuité de ces déplacements. La mise en œuvre passera par les communes.

Deux exceptions pour limiter la saturation

Dans le métro de Copenhague, les zones 1 à 3 resteraient payantes les jours de semaine de 7 h à 19 h. Les jeunes éligibles bénéficieraient alors d’une réduction de 50 %. La traversée du Grand Belt resterait elle aussi payante en semaine de 7 h à 9 h puis de 15 h à 17 h, ainsi que le dimanche de midi à 19 h. Le gouvernement prend pour référence le prix actuel du billet jeune entre Korsør et Nyborg.

Le ministère présente ces deux exceptions comme temporaires et les motive par les contraintes de capacité. Il ne donne pas de date de fin dans sa fiche du 29 novembre. Elles changent la portée de l’annonce : un jeune qui prend le métro de Copenhague en journée pour aller en cours ou au travail paierait encore son trajet dans les zones concernées, à moitié prix.

Deux mesures distinctes pour les retraités

L’accord réserve 2,1 milliards de couronnes par an à une hausse de 1 000 couronnes par mois pour les bénéficiaires les plus modestes de la pension publique de vieillesse. Il ne s’agit pas d’une hausse uniforme pour tous les retraités.

Une autre disposition porte sur la retraite anticipée. Le gouvernement prévoit de relever de 3 162 couronnes par mois la prestation correspondante à partir du 1er janvier 2027 et d’assouplir certains mécanismes de déduction. Pour les personnes nées de 1963 à 1965 qui remplissent les critères, l’âge minimal d’accès resterait à 64 ans, au lieu de passer à 65 ans comme prévu. La période pendant laquelle elles peuvent prétendre à ce dispositif passerait ainsi de trois à quatre ans.

Les soins dentaires s’ajoutent au compromis

Le budget prévoit la gratuité des soins dentaires pour certains publics vulnérables au 1er janvier 2027, puis pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité au 1er juillet. Le ministère prévoit 600 millions de couronnes la première année et 900 millions par an à partir de 2028. Les dispositifs de soins spécialisés ou destinés aux personnes dépendantes figurent parmi les publics visés. Le texte n’instaure pas la gratuité des soins dentaires pour l’ensemble de la population.

Ces décisions relèvent de l’accord du 29 novembre. La réforme fiscale évoquée par le gouvernement, qui comprend notamment une baisse de l’impôt sur les sociétés, a fait l’objet d’un autre accord, conclu avec le Parti populaire danois. Le projet de loi de finances L 73, déposé le 9 octobre, a été renvoyé en commission après sa deuxième lecture le 12 novembre. Le calendrier du Folketing inscrit sa troisième lecture les 9 et 10 décembre.

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