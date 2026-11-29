Le ministère irakien du Pétrole a annoncé une reprise du pompage à 120 000 barils par jour le 17 novembre. Le retour de cette liaison fédérale ne résout pas la dépendance aux terminaux du sud et au détroit d’Ormuz.

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Le ministère irakien du Pétrole a annoncé une reprise du pompage à 120 000 barils par jour le 17 novembre. Le retour de cette liaison fédérale ne résout pas la dépendance aux terminaux du sud et au détroit d’Ormuz.

Après douze ans d’arrêt, l’Irak a rouvert le tronçon fédéral de son oléoduc vers la Turquie. Le 17 novembre, le ministre du Pétrole, Basim Mohammed Khudair, a annoncé la reprise du pompage à un rythme initial de 120 000 barils par jour. Il vise une montée progressive à 500 000 barils par jour. Le premier chiffre désigne le régime annoncé au redémarrage ; le second est un objectif, pas un volume effectivement chargé au port de Ceyhan.

Deux tracés en Irak, le même débouché en Turquie

La remise en service concerne la liaison historique qui achemine le brut de Kirkouk vers le réseau d’exportation à destination de Ceyhan. Elle ne doit pas être confondue avec la reprise des ventes de pétrole du Kurdistan via une autre conduite sur le territoire irakien. Les deux circuits peuvent utiliser le débouché turc. La documentation trimestrielle du producteur ShaMaran, actif au Kurdistan, faisait déjà état de livraisons vers la Turquie avant l’annonce du 17 novembre.

Une autre sortie, mais pas un remplacement pour le Golfe

Avant les perturbations régionales, l’Irak exportait environ 3,5 millions de barils de brut par jour, l’essentiel depuis ses terminaux du sud. Rapporté à cet ordre de grandeur, le rythme initial annoncé pour la conduite du nord représente quelque 3,4 %. Même à 500 000 barils par jour, la route réhabilitée n’en absorberait qu’environ un septième. Ces ratios donnent l’échelle du projet ; ils ne mesurent ni les exportations totales actuelles ni le débit constaté à Ceyhan.

Le 17 novembre, l’exécutif a également approuvé la poursuite de la réhabilitation. Le ministère n’a pas fixé de date publique pour atteindre les 500 000 barils par jour. Pour mesurer l’apport de la liaison, deux chiffres seront à distinguer : le volume injecté en Irak et celui effectivement commercialisé à Ceyhan.

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