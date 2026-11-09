Dépôts bancaires : les pistes de Farid Boustani

Farid Boustani propose de mobiliser un quart de l’or, environ 118 biens publics et des fonds de la Banque du Liban. Ces pistes ne forment pas un plan adopté. Leur traduction exige une autorisation législative, un inventaire immobilier et une vérification des ressources disponibles pour rembourser les dépôts bancaires libanais.

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Farid Boustani propose de mobiliser une partie de l’or, des biens immobiliers publics et des fonds de la Banque du Liban pour restituer des dépôts. Présentées lors d’une rencontre à Deir el-Qamar, ses pistes relancent le débat sur le remboursement des dépôts bancaires au Liban. Elles ne constituent toutefois ni une autorisation de vendre l’or ni un dispositif de paiement adopté.

Le député du Chouf, membre du bloc Liban fort et président de la commission parlementaire de l’Économie, défend la participation des déposants aux discussions. Dans le compte rendu publié ce 9 novembre, il refuse de les considérer comme de simples destinataires d’une solution négociée ailleurs. Il veut les associer au traitement de la crise et à la protection de leurs droits.

Son intervention avance trois ressources possibles. Mais chacune répond à une logique différente. L’or possède une valeur de marché et une protection légale particulière. L’immobilier exige une identification et une évaluation. Les fonds présents à la banque centrale doivent être rapprochés de ses engagements. Leur addition ne suffit donc pas à établir une enveloppe disponible.

Un quart de l’or, avec un rachat envisagé plus tard

La première piste consiste à vendre une fraction limitée de la réserve d’or. Le compte rendu situe cette fraction autour du quart du stock. Boustani envisage d’utiliser le produit pour restituer une partie des dépôts, puis de racheter du métal si son prix baisse.

Cette proposition comporte deux décisions distinctes. Une vente procure des devises immédiatement, sous réserve de son autorisation et de ses conditions. Un rachat ultérieur nécessite de nouvelles ressources. Si les dollars de la vente ont été distribués, ils ne restent plus disponibles pour reconstituer la réserve.

La baisse future du cours constitue par ailleurs une hypothèse. Si le métal devient plus cher, racheter la même quantité exige davantage de dollars. Aucun mécanisme de financement du rachat, aucun prix cible et aucun calendrier contraignant ne figurent dans la présentation rapportée. L’idée de reconstituer ultérieurement le stock ne garantit donc pas sa réalisation.

La valorisation de l’or atteignait environ 36,80 milliards de dollars au bilan arrêté fin octobre. Un quart représente arithmétiquement 9,20 milliards, avant frais et variation des cours. Ce calcul donne un ordre de grandeur. Il ne chiffre ni le produit d’une vente décidée ni une somme déjà affectée aux épargnants.

La loi de 1986 impose un passage au Parlement

La loi numéro 42 du 24 septembre 1986 interdit de disposer des avoirs en or de la BDL sans texte législatif. Elle vise les opérations directes comme indirectes. Le gouvernement ou le gouverneur ne peuvent donc pas transformer cette proposition en vente par une simple décision de gestion.

Le Parlement pourrait examiner un texte autorisant une opération. Encore faudrait-il en définir la portée, les conditions et les bénéficiaires. Le compte rendu de la rencontre ne présente aucun texte adopté levant cette protection. Il ne permet pas davantage d’annoncer une date de cession.

Cette étape juridique précède la question de l’opportunité économique. Autoriser une vente ne démontrerait pas, à elle seule, que son produit suffit à financer les remboursements annoncés. Un dispositif devrait préciser quelle dette il règle, dans quel bilan, et quelles obligations subsistent après le paiement.

Les 118 biens immobiliers restent à identifier

La deuxième piste porte sur le patrimoine immobilier public. Boustani évoque environ 118 biens appartenant à l’État, dont une partie pourrait être cédée ou exploitée économiquement. Le nombre rapporté désigne des biens immobiliers. Il ne fournit aucune superficie globale et aucune estimation de leur valeur.

Boustani ne présente pas d’inventaire parcellaire, de localisation ni de situation d’occupation des biens proposés. Un immeuble utilisé par une administration, un terrain vacant et un bien faisant l’objet d’un litige ne présentent pas les mêmes contraintes.

La vente et l’exploitation produisent aussi des recettes différentes. Une cession apporte une ressource ponctuelle en échange d’un actif. Une location ou une autre forme de valorisation peut générer des revenus étalés. Pour financer un remboursement rapide, il faudrait connaître le montant encaissable et sa date, pas seulement le potentiel patrimonial.

Sans liste vérifiée ni expertise, les 118 biens ne peuvent être convertis en milliards de dollars. Le caractère public d’un actif ne signifie pas que sa vente soit libre, immédiate ou compatible avec son usage actuel.

Huit milliards évoqués à la BDL, un périmètre non précisé

La troisième piste repose sur des fonds que Boustani situe autour de huit milliards de dollars à la Banque du Liban. Il propose d’en examiner l’emploi partiel pour commencer ou accélérer les restitutions. Le compte rendu ne précise cependant ni la date de ce montant ni la rubrique comptable concernée.

À fin octobre, les actifs de réserve en devises atteignaient environ 11,47 milliards de dollars, séparément de l’or. Ce chiffre ne permet pas de valider ou d’invalider directement les huit milliards évoqués. Les périmètres peuvent différer. Boustani ne détaille pas les engagements déduits de son estimation.

Un actif de banque centrale peut avoir une contrepartie au passif. Une somme liquide peut aussi répondre à une obligation existante. Pour établir une capacité de remboursement, il faut donc identifier les ressources libres, les paiements déjà prévus et les conséquences d’un prélèvement sur les réserves.

Dépôts bancaires au Liban : le financement reste à établir

La contribution envisagée ne dispense pas de déterminer la part des banques et de leurs actionnaires. En septembre, le FMI a demandé que les pertes atteignent les actionnaires et les créanciers subordonnés avant les déposants. Il a aussi lié les restitutions à la viabilité bancaire et à la soutenabilité de la dette publique.

La présentation de Boustani ne fournit pas encore cette répartition. Elle ne précise pas les catégories de dépôts visées, les montants individuels ou les délais. Elle ouvre une discussion sur les ressources, sans permettre à un client de calculer ce qu’il recevrait.

Aucune date de remboursement n’accompagne ces propositions. Leur mise en œuvre dépendrait d’une loi pour l’or, de l’évaluation des biens publics et de ressources compatibles avec les engagements de la BDL. Pour les déposants, elles n’ouvrent aucun droit nouveau au retrait.

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