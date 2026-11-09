Berri appelle à l’unité face aux changements régionaux

Nabih Berri appelle les responsables libanais à unir leurs efforts face aux changements régionaux, selon Elias Bou Saab. Faute d’accord sur une table de dialogue, le président du Parlement propose des consultations séparées. Une séance législative est convoquée le 12 novembre à 11 heures.

19

Lire l'article Stop

Nabih Berri a appelé, lundi 9 novembre 2026, à resserrer les rangs au Liban face aux changements qui se dessinent dans la région. À l’issue d’une réunion du bureau du Parlement à Aïn el-Tiné, le vice-président de la Chambre, Elias Bou Saab, a rapporté que Berri souhaitait voir les responsables libanais placer l’intérêt du pays au-dessus de leurs divergences. Il a aussi évoqué une proposition de consultations séparées, faute d’accord sur une table de dialogue.

Un appel à l’unité rapporté par Bou Saab

Le président du Parlement estime que le Liban se trouve devant des « changements majeurs », selon les propos rapportés par Elias Bou Saab. Son appel porte sur la coordination des efforts et des positions, malgré les désaccords politiques.

Bou Saab a précisé que Berri faisait référence aux évolutions aux États-Unis et en Israël, et à leurs répercussions régionales. Le message rendu public reste général : il ne s’accompagne ni d’un scénario détaillé sur ces changements, ni de l’annonce d’un accord entre les forces libanaises.

Des consultations séparées plutôt qu’une table commune

Le vice-président de la Chambre a également expliqué que la formule d’une table de dialogue ne recueillait pas l’acceptation nécessaire. Berri a donc proposé des échanges séparés entre les parties. Cette précision concerne le format de la concertation : elle laisse ouverte la possibilité de contacts sans attendre la réunion de tous les responsables autour d’une même table.

Aucun calendrier, aucune liste de participants et aucun ordre du jour de ces consultations n’ont été annoncés dans les déclarations de Bou Saab. La proposition ne permet donc pas, à ce stade, de conclure à la reprise effective d’un dialogue national ou à la résolution des divergences.

Le Sud dans les contacts diplomatiques de Berri

Cet appel intervient trois jours après la réception de l’ambassadrice de l’Union européenne, Sandra De Waele, à Aïn el-Tiné. Le compte rendu de la rencontre du 6 novembre mentionne des discussions sur les évolutions politiques et sécuritaires, notamment au Liban-Sud.

Berri avait alors présenté la résolution 1701 du Conseil de sécurité comme la garantie juridique du droit du Liban à retrouver l’intégralité de son territoire jusqu’aux frontières internationalement reconnues. Il avait aussi défendu le rôle de la FINUL dans la mise en œuvre de ses dispositions. Ces positions diplomatiques donnent un contexte à son appel à une position libanaise commune, sans constituer une nouvelle entente annoncée lundi.

Une séance législative fixée au 12 novembre

La réunion du bureau a également débouché sur une échéance institutionnelle. Berri a convoqué le Parlement jeudi 12 novembre à 11 heures, heure de Beyrouth, pour examiner les projets et propositions de loi inscrits à l’ordre du jour.

Bou Saab a cité les dossiers de l’électricité et de l’énergie solaire, ainsi que des textes de réforme discutés avec le Fonds monétaire international. Les crédits approuvés en commission pour EDL et les prêts solaires attendent encore leur passage en séance plénière. La convocation ouvre cette étape parlementaire ; elle ne vaut pas adoption définitive des textes.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews