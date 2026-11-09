Gaza : plus de 6 000 abris détruits par les pluies

Les pluies du week-end ont détruit plus de 6 000 abris familiaux à Gaza et en ont endommagé environ 17 400 autres. Plus de 26 000 foyers ont demandé de l’aide, selon le bilan humanitaire relayé le 9 novembre par l’ONU. Ce suivi fait le point sur les dégâts, les moyens limités des secours et les fournitures encore hors du territoire. Il distingue les cinq morts ensevelis à Deir el-Balah des risques liés à l’exposition au froid.

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Les pluies à Gaza ont détruit plus de 6 000 abris familiaux et en ont endommagé environ 17 400 autres, selon un premier bilan humanitaire relayé lundi 9 novembre par l’ONU. Plus de 26 000 foyers ont demandé de l’aide après la tempête du week-end. Les stocks disponibles dans l’enclave s’épuisent, tandis que des fournitures attendent toujours à l’extérieur.

Ce bilan précise l’ampleur des dommages après les premières inondations signalées samedi et l’effondrement mortel survenu dimanche à Deir el-Balah. Le rapport spécial du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies, OCHA, porte sur la situation au 8 novembre. Les équipes poursuivent leurs évaluations : les chiffres restent provisoires et ne couvrent pas tous les sites touchés.

Les pluies à Gaza provoquent de nouveaux déplacements

Environ 600 foyers auraient dû quitter une nouvelle fois leur abri. Les signalements recensent aussi plus de 3 900 ménages désormais sans hébergement. L’urgence concerne le remplacement des tentes, mais également la literie, les vêtements et les matériaux permettant de rendre les installations habitables.

Les fortes pluies ont commencé vendredi 6 novembre au soir. Elles ont touché les cinq gouvernorats d’un territoire où environ 1,4 million de personnes vivent dans des tentes ou des abris de fortune. Pour ces familles, les biens mouillés ou emportés représentent souvent ce qui reste après plusieurs déplacements.

Le dispositif de suivi des sites donne une indication des limites du décompte. Son premier relevé porte sur 268 alertes, dont 264 liées à la pluie et aux inondations. Elles proviennent de 261 sites de déplacement. Seuls les incidents transmis par les partenaires présents sur place alimentent cette base.

Le groupe chargé de la gestion des sites précise que ses partenaires ne sont présents que dans 40 % des quelque 1 700 sites actifs. Il estime donc que les besoins réels dépassent probablement les signalements disponibles. Ce relevé ne peut pas être considéré comme un recensement exhaustif des familles sinistrées à l’échelle de Gaza.

Cinq morts dans l’effondrement d’un talus

La tempête a également eu des conséquences mortelles. Dimanche 8 novembre, trois enfants et deux femmes ont péri lorsqu’une masse de sable s’est effondrée sur des tentes à Deir el-Balah. La Défense civile palestinienne a confirmé ce bilan, repris dans le rapport humanitaire.

Ces victimes ont été ensevelies. Les informations disponibles ne permettent pas de les présenter comme mortes d’hypothermie. La pluie, l’instabilité des terrains et l’exposition au froid forment des dangers distincts, même s’ils menacent les mêmes familles privées d’un logement sûr.

Les secours ont demandé aux habitants d’éloigner leurs tentes des talus et des pentes sableuses. Cette consigne suppose toutefois de trouver un emplacement accessible et moins dangereux. Les organisations humanitaires soulignent que les restrictions d’accès à de larges parties du territoire réduisent les possibilités de relogement.

Des secours limités malgré 2 166 appels

La Défense civile a indiqué avoir reçu 2 166 appels de détresse pendant cet épisode. Avec les municipalités et les autres intervenants, ses équipes ont pu répondre sur le terrain à 218 demandes. La plupart des autres appelants ont reçu des consignes, faute de moyens suffisants pour déployer des secours.

Le manque de pompes et d’engins s’ajoute aux dégâts subis par les réseaux d’évacuation. Les équipes ont besoin d’huile moteur, de pièces détachées et de tuyaux pour maintenir leurs véhicules et leurs équipements en fonctionnement. Une pénurie de consommables peut ainsi immobiliser du matériel déjà présent.

Avant les intempéries, le rapport humanitaire du 5 novembre signalait des défaillances des systèmes de pompage des eaux pluviales et usées. Il décrivait aussi l’impossibilité de constituer des stocks suffisants. Au 1er novembre, les partenaires disposaient d’environ 2 800 tentes pour des besoins évalués à 121 000 unités.

Ces données antérieures à la tempête ne mesurent pas les destructions du week-end. Elles montrent cependant la faiblesse des réserves au moment où de nouvelles familles perdaient leur abri. Les distributions d’urgence doivent répondre simultanément aux besoins anciens et aux dommages récents.

Des tentes et des couvertures attendent hors de Gaza

Plus de 150 000 tentes, 300 000 bâches et 500 000 couvertures se trouvent à l’extérieur du territoire, prêtes à être acheminées. OCHA indique que les préparatifs ont été freinés par les restrictions israéliennes sur les fournitures et les équipements, ainsi que par les déficits de financement.

Ces obstacles ne sont pas interchangeables. L’achat d’un article, l’autorisation de son entrée et son transport jusqu’aux familles constituent des étapes différentes. La présence de marchandises hors de Gaza ne signifie donc pas que chaque lot fait l’objet du même refus administratif.

Les autorités israéliennes présentent un autre bilan de leur action. Dans une communication du 6 novembre, l’armée et le COGAT, chargé de coordonner les affaires civiles dans les territoires palestiniens, affirment avoir facilité l’entrée de plus de 85 000 tentes depuis le lancement de leur programme hivernal.

Elles annoncent également plus de 820 demandes approuvées pour des fournitures destinées à l’hiver. Selon leur version, environ la moitié de ces demandes n’ont pas encore débouché sur un acheminement, notamment pour des raisons logistiques et budgétaires. Ces chiffres israéliens portent sur des autorisations et des entrées cumulées, pas sur les réserves encore disponibles après les distributions.

Le rapport du 5 novembre décrivait déjà un manque de 186,5 millions de dollars pour les besoins hivernaux alors estimés à 267,9 millions. Il avertissait que certaines commandes pourraient n’arriver que dans la seconde moitié de l’hiver, en raison des achats retardés, du financement et des autorisations.

Le froid accroît les risques pour les enfants

Dans un appel diffusé le 8 novembre, Save the Children estime que plus de 560 000 enfants vivent dans des conditions d’hébergement critiques ou catastrophiques. Ce chiffre résulte d’une estimation démographique appliquée à l’évaluation des abris. Il ne correspond pas au nombre d’enfants directement touchés par la dernière tempête.

L’organisation rapporte que 84 % des familles interrogées dans l’évaluation citée n’ont aucun moyen efficace de chauffer leur abri. Près de la moitié brûlent notamment du plastique, des pneus, des déchets ou du carton pour cuisiner. Ces pratiques exposent les occupants aux fumées, aux brûlures et aux incendies.

L’ONG demande l’entrée des matériaux de protection et des équipements, ainsi qu’un renforcement des financements. Sur le terrain, les équipes poursuivent le drainage, le renforcement des sols et la protection des campements. Le relevé des sites demeure ouvert pour identifier les familles encore sans abri et organiser les prochaines distributions.

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