Joumblatt soutient Aoun et Salam sur le monopole des armes

Walid Joumblatt réaffirme son soutien à Joseph Aoun et Nawaf Salam pour réserver les armes à l’État. Dans un message publié le 8 novembre 2026, il juge que les élections américaines ne changent pas cette priorité libanaise. Une position qui prolonge ses appels au dialogue et le précédent du désarmement du PSP.

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Walid Joumblatt réaffirme son soutien au président Joseph Aoun et au Premier ministre Nawaf Salam dans la mise en œuvre du monopole étatique des armes. Dans un message publié sur X dimanche 8 novembre 2026, l’ancien président du Parti socialiste progressiste (PSP) estime que les résultats des élections américaines ne changent pas la priorité libanaise : réserver les armes à l’État.

Ses propos ont été rapportés le soir même par Al-Anbaa, le journal du PSP. « Ce qui s’est passé lors des élections américaines ne nous affecte pas directement », écrit-il, selon une traduction de son message en arabe. Il rappelle avoir réclamé à plusieurs reprises l’exclusivité des armes pour l’État et appelle à soutenir la politique du président et du gouvernement sur ce point.

La déclaration est donc antérieure à sa reprise par plusieurs médias lundi 9 novembre. Elle ne comporte ni calendrier de désarmement, ni annonce d’un accord avec le Hezbollah. Elle exprime un appui politique à l’objectif défendu par les deux têtes de l’exécutif.

Un soutien au principe, dans la continuité de ses appels au dialogue

Cette prise de position intervient après plusieurs semaines durant lesquelles Joumblatt a défendu le dialogue intérieur tout en critiquant certains choix diplomatiques. Dans un entretien accordé à L’Orient-Le Jour le 27 octobre, il avait rejeté les menaces d’affrontement interne attribuées au Hezbollah et appelé à calmer les tensions.

Il contestait également l’idée qu’un changement de dirigeant en Israël suffirait à transformer la situation du Liban. Son propos du 8 novembre déplace à nouveau l’attention vers les responsabilités intérieures : la ligne à suivre sur les armes ne doit pas dépendre de l’issue d’un scrutin étranger.

Ce soutien ne permet toutefois pas de conclure à la disparition de ses réserves sur les modalités du règlement. Le 23 septembre, dans un autre entretien à L’Orient-Le Jour, Joumblatt estimait que les destructions au Liban-Sud devaient pousser le Hezbollah à discuter de son arsenal avec les autorités. Il défendait parallèlement la poursuite des efforts pour obtenir le retrait israélien.

Le précédent de la remise des armes du PSP

Le dirigeant druze peut aussi invoquer une décision prise dans son propre camp. Lors d’une conférence de presse le 26 juin 2025, il avait annoncé que les armes détenues par le PSP avaient été remises à l’armée environ trois semaines auparavant. Il expliquait avoir informé Joseph Aoun de leur présence à Moukhtara et demandé l’intervention des services compétents.

Selon le compte rendu publié à l’époque, cet armement avait été acheminé après les affrontements de mai 2008. Ce précédent éclaire son insistance sur une revendication ancienne, sans préjuger des conditions ni de l’ampleur du désarmement des autres formations.

Une priorité libanaise face aux incertitudes extérieures

Dans son commentaire du 9 novembre, Al-Anbaa inscrit cette déclaration dans la ligne du PSP : placer les armes et la décision de guerre et de paix sous l’autorité des institutions. Le journal partisan relie cette orientation à la protection du Liban et au refus de nouvelles pertes dans le Sud.

L’apport du message de Joumblatt tient ainsi à la clarté de son soutien à l’exécutif sur ce dossier. Il réaffirme l’objectif du monopole des armes, sans annoncer de nouvelle procédure pour l’atteindre. Le débat sur la méthode, que Libnanews avait déjà analysé dans les relations entre Joumblatt et Aoun, reste distinct de cet accord sur le principe.

Photo d’illustration : Walid Joumblatt lors de rencontres diplomatiques à Clemenceau, photographie diffusée le 5 novembre 2026. Crédit : Agence nationale d’information (NNA).

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