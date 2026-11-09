Éviter une nouvelle guerre : la priorité de Salam

Nawaf Salam a réaffirmé lundi 9 novembre que protéger le Liban et éviter une nouvelle guerre constituent les priorités du gouvernement. Cette déclaration au Grand Sérail prolonge un entretien publié la veille. Le Premier ministre y rejette les paris extérieurs et défend le monopole étatique des armes et des décisions de guerre et de paix. Ses propos interviennent alors que Washington poursuit les négociations avec l’Iran et que le ministre israélien de la Défense maintient ses menaces.

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Nawaf Salam veut éviter une nouvelle guerre au Liban. Le Premier ministre a réaffirmé cette priorité lundi 9 novembre 2026, lors d’une réunion ministérielle au Grand Sérail, à Beyrouth. Cette déclaration prolonge un entretien rendu public la veille, dans lequel il a défendu le monopole de l’État sur les armes et les décisions de guerre et de paix.

La protection du pays, de sa sécurité et de sa stabilité doit guider l’action gouvernementale, a indiqué Nawaf Salam en ouverture de la réunion. Les ministres ont examiné les développements au Liban et dans la région, ainsi que plusieurs dossiers sécuritaires et quotidiens. Le compte rendu officiel ne fait état d’aucune décision engageant le pays dans une confrontation militaire.

Les deux interventions précisent la même position à un jour d’intervalle. Dimanche, le chef du gouvernement répondait aux critiques décrivant un pouvoir hésitant face aux changements régionaux. Lundi, il a replacé la prévention d’une guerre au premier rang des priorités ministérielles. Il lie cette protection à l’autorité des institutions libanaises, plutôt qu’à l’issue de rapports de force extérieurs.

Nawaf Salam veut éviter une nouvelle guerre

Dans son entretien publié dimanche 8 novembre, le Premier ministre a contesté les accusations de confusion visant son gouvernement. Il a jugé regrettable que les Libanais soient induits en erreur par des discours présentant l’exécutif comme dépendant de « paris extérieurs » ou de « calculs illusoires ».

Il a opposé à cette lecture les fondements institutionnels de son action. Son gouvernement, a-t-il affirmé, agit en vertu de la Constitution, de la loi et de la confiance parlementaire. Il a rappelé avoir obtenu cette confiance à deux reprises. Il a également invoqué sa déclaration ministérielle comme cadre de travail, indépendamment des scénarios envisagés à l’étranger.

Cette réponse intervient alors que les conséquences des élections américaines et israéliennes alimentent les interrogations au Liban. Salam refuse toutefois de présenter ces changements comme le principe directeur de l’action gouvernementale. Il affirme maintenir sa ligne, quelle que soit la nature des développements extérieurs.

Le Premier ministre distingue ainsi les moyens diplomatiques qu’il entend mobiliser des dépendances politiques qu’il dénonce. Il assure utiliser les ressources propres du Liban et ses relations avec les pays amis pour préserver un filet de sécurité. Il ne présente pas ces démarches comme une garantie déjà acquise contre toute escalade.

Les armes et la décision de guerre dans les mains de l’État

Le cœur de son intervention concerne le pouvoir d’engager le Liban dans un conflit. Selon Nawaf Salam, la protection du pays exige que tous respectent deux principes : réserver à l’État la décision de paix et de guerre, et lui garantir l’exclusivité des armes. Il assure vouloir poursuivre cette politique sans relâche.

Il a aussi dénoncé les liens extérieurs qui, selon lui, entraînent régulièrement le pays dans des « guerres absurdes ». Ces engagements risquent, a-t-il averti, d’offrir à Israël de nouveaux prétextes pour étendre son occupation du Sud. Il a évoqué la poursuite des destructions, des morts et des déplacements de population.

Ces propos expriment son avertissement politique sur les conséquences d’un nouvel affrontement. Ils ne constituent pas l’annonce d’une opération israélienne précise. Salam n’a donné ni calendrier militaire ni description d’un plan d’offensive. Il a demandé de faire prévaloir la raison et l’intérêt supérieur du Liban sur les calculs régionaux.

Le chef du gouvernement a opposé son approche à celle d’acteurs qu’il accuse de lier leurs intérêts à l’étranger. Il ne les a pas nommés dans les propos cités. La question rejoint néanmoins le débat libanais sur les armes du Hezbollah et sur la capacité de l’État à imposer seul ses choix militaires.

Son intervention ne détaille pas de nouvelle étape opérationnelle de désarmement. Elle réaffirme un objectif politique et institutionnel. De même, la réunion ministérielle du lundi ne comporte, dans son compte rendu, ni échéance supplémentaire ni dispositif nouveau sur ce dossier.

Un avertissement déjà formulé à Baabda

Dans l’entretien, Nawaf Salam renvoie lui-même à sa déclaration du 4 novembre, après sa rencontre avec le président Joseph Aoun. À Baabda, il avait averti contre toute nouvelle aventure militaire menée au service d’intérêts extérieurs. Il avait souligné que le Liban ne pouvait supporter les conséquences d’une telle confrontation.

Il avait alors insisté sur la situation des habitants du Sud. Les pertes humaines, les logements détruits et les moyens de subsistance disparus figuraient au centre de son avertissement. Il défendait leur droit à vivre en sécurité et refusait qu’une nouvelle guerre leur soit imposée.

Les propos des 8 et 9 novembre prolongent donc cette prise de position. Leur nouveauté tient surtout à la réponse directe aux accusations d’attentisme. Salam affirme que son gouvernement poursuit une politique propre, tout en sollicitant les relations diplomatiques du Liban pour réduire les dangers.

Entre négociations avec l’Iran et menaces israéliennes

Le contexte régional reste incertain. Donald Trump a estimé dimanche 8 novembre que de nouvelles frappes américaines contre l’Iran étaient très peu probables. Cette appréciation était conditionnelle : le président américain l’a liée aux progrès des négociations et à la conclusion d’un accord qu’il juge suffisamment solide.

Ses propos ne valent donc pas renoncement définitif à l’option militaire. Une rencontre avec le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, était annoncée lundi à Washington. Le Qatar intervient comme médiateur entre les États-Unis et l’Iran.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a tenu dimanche un discours plus menaçant. Il a affirmé que la mission d’Israël concernant l’Iran n’était pas achevée. Il a également menacé le Hezbollah de frappes très sévères si le mouvement participait à une attaque iranienne contre Israël.

Cette menace reste formulée sous condition. Elle ne démontre pas que le Hezbollah a décidé de participer à une éventuelle reprise de la guerre. Les déclarations de Trump et de Katz ne permettent pas davantage de conclure qu’un nouvel affrontement est arrêté. C’est dans cette incertitude que Salam réaffirme la priorité de préserver le Liban.

À Beyrouth, un suivi des mesures de sécurité

La réunion de lundi a aussi porté sur les mesures de sécurité à Beyrouth et dans le Grand Beyrouth. Les ministres ont examiné le renforcement des patrouilles et du déploiement sécuritaire. Salam a demandé de maintenir ces efforts pour protéger les habitants et leurs biens.

Sur la sécurité alimentaire, les discussions ont porté sur l’intensification des inspections des restaurants, entrepôts et centres de distribution. Les ministères et services concernés doivent coordonner leur action avec l’Autorité libanaise de sécurité alimentaire. Les participants ont enfin abordé les mesures prises autour de l’aéroport pour préserver la sécurité aérienne. Le compte rendu n’en détaille pas le contenu.

Photo d’illustration : Nawaf Salam à New York en septembre 2026. Cette image ne représente pas la réunion du 9 novembre. © Union européenne, 2026 / Andrea Renault. Portrait recadré disponible sous licence CC BY 4.0 ; habillage éditorial Libnanews, sans modification du visage.

Crédit photographique

Photographie et provenance · Licence Creative Commons Attribution 4.0.

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